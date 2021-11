Cote d'Ivoire: "24 Heures reggae d'Abidjan" - La 8e édition se déroulera à Jacqueville

Du 11 au 12 décembre 2021, la ville de Jacqueville recevra la 8e édition de " 24 Heures reggae d'Abidjan ". Durant deux jours, la cité balnéaire sera transformée en haut lieu de sons et rythmes du reggae.

Cette année, à la différence des éditions précédentes, la plus grande fête du reggae sera typiquement à la sauce ivoirienne. L'on aura à l'affiche Mirak, Spyrow, Ahmed Farras, Jim Kamson et bien d'autres artistes.

Une occasion pour Géneviève Dagry-Akah, présidente de l'Ong "N'Klo Bakan" et promotrice de ce grand rendez-vous, de valoriser les reggaemen de la Côte d'Ivoire. Cette année, en plus du concert live, l'on aura droit à deux concours. Il s'agit du concours karaoké dont l'œuvre choisie est celle de la figure emblématique du reggae ivoirien Alpha Blondy. Ce, afin de détecter des groupes d'artistes musiciens reggae et un concours de chant sur un "Riddm" choisi.

Les candidats devront composer les paroles sur le thème de cette édition : " Paix et cohésion sociale ". Une conférence sur l'impact du rastafarisme dans les communautés ivoiriennes est au menu de ces festivités.

" Nous voulons pendant 48 heures amener la nouvelle génération à aimer cette musique. Musique qui, à mon avis, a perdu son lustre d'antan. Nous saluons l'engagement de nos partenaires que sont l'Unesco, la mairie de Jacqueville, la presse et tous ceux qui nous accompagnent depuis 2012, afin de rendre plus efficaces nos actions sur le terrain ", confie la promotrice de "24 Heures reggae d'Abidjan". Qui ambitionne de doter son organisation d'un centre d'accueil, d'éducation et de formation aux arts et métiers.

Parlant des festivités, le président du comité d'organisation et adjoint au maire de Jacqueville, Adolphe Anem, a expliqué que cette manifestation est une plateforme d'échanges de rythmes et de valeurs culturelles entre les artistes.

Il a profité de l'occasion pour inviter les amoureux de ce rythme à effectuer massivement le déplacement dans sa commune. En attendant, les organisateurs sont dans le bois sacré pour tout peaufiner afin que l'événement soit tout feu, tout flamme.