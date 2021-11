Cote d'Ivoire: Émission de télévision - Une chaîne de télé présente sa nouvelle télé-réalité

La chaîne de télévision Life Tv vient de lancer un nouveau programme. Dénommée le "Djai", expression issue de l'argot ivoirien qui signifie " l'argent ", cette émission de télé-réalité qui débute ce 27 novembre, comporte 12 épisodes. Cette émission d'aventure a été lancée au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue le 25 novembre dans la commune de Cocody, en présence de Fabrice Sawegnon, Pdg de la chaîne de télé.

Au cours de cette nouvelle émission de télé-réalité, seize candidats seront en compétition pour trouver un trésor d'un montant de 10 millions de F Cfa. Pour y parvenir, ils devront surmonter les nombreux pièges et obstacles dressés par " Zamoula ", le génie malicieux et redoutable, gardien dudit trésor caché au sein d'une forêt touffu qui est son antre. La directrice éditoriale et de la production, Charlène Danon a expliqué qu'il est question à travers cette émission de produire du contenu original qui ressemble aux populations, qui les touche et qui reprenne les codes des valeurs ivoiriennes et de sa culture.

" C'est dans ce sens que nous avons créé un jeu d'aventure qui est basé sur une chasse au trésor et qui reprend les codes de la culture africaine avec le génie, avec les canaris... Il s'agit donc de véhiculer des valeurs, attirer le public. Chacun peut se retrouver dans ce programme, c'est un programme familial, et c'est sûr que les familles en Côte d'Ivoire vont adorer ", a-t-elle assuré. Et de préciser que le montant de 10 millions de F Cfa parce que c'est aussi un levier de motivation.