Algérie: La résistance de l'Emir Abdelkader et la Révolution de 1954 présentent des similitudes

Ain Defla — La résistance de l'Emir Abdelkader à l'occupant français présente des similitudes avec la Révolution de novembre 1954 qui a "constitué le couronnement des insurrections menées depuis le précurseur de l'Etat Algérien moderne", selon des témoignages recueillis par l'APS à Ain Defla, à l'occasion de l'anniversaire de la première allégeance à l'Emir Abdelkader faite le 27 novembre 1832 à Mascara.

Le mois de novembre constitue le premier point de similitude entre ces deux événements, la Révolution armée a été déclenchée le premier novembre 1954, alors que le 27 de ce même mois de l'année 1839, marque également la mise en marche de la manufacture d'armes de Miliana, précise l'ex-directeur du musée Emir Abdelkader de Miliana, Abbas Kebir Benyoucef.

Le découpage du territoire national en zones en fonction de leurs spécificités militaires était quasiment identique pour les périodes considérées dans la mesure où la Révolution comptait six wilayas, alors que l'Emir avait opté pour huit provinces, précise-t-il.

L'autre similitude entre la résistance de l'Emir Abdelkader et la Révolution de 1954 a trait aux "fruits" récoltés par l'une et l'autre de ces luttes visant le recouvrement de l'indépendance du pays.

"Si, quelques mois après avoir pris les rênes du pouvoir, l'Emir a jeté les fondements de l'Etat algérien moderne, engageant d'importantes réformes sociales et formant une armée forte et organisée, la Révolution (le FLN), a, elle, enfanté le Gouvernement Provisoire de la République Algérienne (GPRA)", rappelle à ce titre cet archéologue, bédéiste et auteur de plusieurs livres traitant essentiellement de l'histoire de l'Algérie.

Chasser l'indu occupant

Selon M. Abbas Kebir, l'Emir avait "des hommes dévoués à son service, prêts à se sacrifier pour le pays".

"A l'instar des héros enfantés par la Guerre de libération nationale comme, Krim Belkacem, Benyoucef Benkhedda et Ferhat Abbas, la résistance de l'Emir a fait émerger des "khalifs" à l'image de Ben Allel, Sidi M'barek, Berkani et Touhami, qui l'appuyaient à la tête des provinces qu'ils gouvernaient", indique-t-il.

De son côté, le président de l'association "Les ami de Miliana" Lotfi Khouatmi, relève que le grand-père du héros de la bataille d'Alger, Ali la Pointe, faisait partie de l'armée de l'Emir Abdelkader. "La résistance de l'Emir, comme la Révolution de novembre 1954 n'avaient qu'un seul objectif, chasser l'indu occupant", dira-t-il à ce propos.

"Depuis la colonisation de l'Algérie en 1830, des insurrections ont éclaté ça et là, mais la Révolution de 1954, qui s'est grandement inspirée de la résistance de l'émir, en a été en quelque sorte l'apothéose car elle a constitue le couronnement de plus d'un siècle de luttes et de sacrifices", soutient M. Khouatmi.

S'attardant sur le riche parcours de l'Emir, ce chirurgien-dentiste note que cet illustre homme d'Etat s'est distingué par sa bravoure, son sens de sacrifice et le rejet de l'injustice et de la tyrannie.

"L'Emir Abdelkader qui fut, de l'avis même de ceux qu'il avait combattu, un illustre homme d'Etat, était aussi un humaniste respecté, il fut également parmi les précurseurs du dialogue entre les religions", souligne M. Khouatmi, rappelant ses positions humanitaires, notamment la protection qu'il apportait aux chrétiens en Syrie ou encore à la défense des droits de l'Homme.