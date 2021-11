Ile Maurice: Financement - L'argent du Covid Fund utilisé pour la construction de routes et de drains ?

On sait que le gouvernement a injecté Rs 10.4 milliards dans des projets de drains à travers le pays, pour faire face, avait dit le ministre des Finances, aux inondations. Mais il semble que ce montant n'aurait pas suffi. À moins que des contrats aient été alloués sous le nom de Covid Fund. Comment ? Pourquoi ?

Un document, qui circule égale- ment sur les réseaux sociaux, montre qu'environ Rs 34 millions sont parties dans des travaux de drains... Mais aussi de ré-asphaltage de routes. Si Rs 31 m proviennent du budget de la National Develoment Unit, Rs 3 M seraient financées par... le Covid Fund. Nous avons voulu savoir de quel fonds s'agit-il puisqu'il n'existe pas de fonds à ce nom. Alors qu'il existe bien un Covid-19 Solidarity Fund (CSF), destiné aux personnes et entités frappées directement par la pandémie. Les conditions pour obtenir de l'aide de ce fonds sont d'ailleurs claires :-

The objects of the Fund are to: contribute to the financing of projects, programmes and schemes related to the COVID-19 virus and other related public health issues; provide financial support to persons residing in the Republic of Mauritius and organisations being affected by the COVID-19 virus; and provide assistance in such other circumstances related to the COVID-19 virus as the Minister of Finance, Economic Planning and Development may approve.

Nous avons donc téléphoné à un membre de la direction du CSF, qui nous a tout bonnement affirmé qu'il n'était pas au courant de ces projets, tous prévus dans l'Est du pays. Est-ce donc le Covid-19 Project Development Fund (CPDF) ? Nous avons appelé le ministre des Finances mais il n'a pas répondu, tout en sachant qu'il a connu des ennuis de santé récemment, ayant contracté le Covid.

Mais alors pourquoi le document parle-t-il de Covid Fund ? Un haut fonctionnaire nous explique que c'est peut-être un diminutif pour désigner le CSF. Ou le CPDF. "C'est confus ce genre de diminutif", reconnaît notre interlocuteur. "Si Covid Fund désigne le CPDF, il n'y a pas de problème", continue-t-il. "Mais s'il désigne le CSF, là il y en a et beaucoup, car cet argent n'est pas prévu pour les projets de drains et de routes... "

CSF, CPDF, il y a de quoi perdre le nord, être dans le coaltar, quitte à finir sa course dans des drains. Autre fait qui interpelle, en tout cas: une information obtenue d'un habitant de Quatre-Bornes. Il confie avoir contacté personnalité gouvernementale pour l'installation de drains et trottoirs là où il habite. Et que lui a répondu la personne ? "Je veux bien vous aider mais je ne suis pas dans les bons papiers de Lakwizinn. Ce que je peux faire, c'est faire une demande du Covid-19 Solidarity Fund, mais pour cela il vous faudra enregistrer une ONG et l'on aura alors le financement... " Une nouvelle ONG victime du C "Je veux bien vous aider mais je ne suis pas dans les bons papiers de lakwizinn.

Ce que je peux faire, c'est faire une demande du Covid-19 Solidarity Fund, mais pour cela il vous faudra enregistrer une ONG et l'on aura alors le financement... " Une nouvelle ONG victime du Covid après coup ? "L'élu m'a assuré que ce n'est pas un problème... " répond notre source tout de go.

"Si c'est vrai que l'argent du CSF est utilisé pour financer des projets régionaux", déclare le député Osman Mahomed, "cela engendre de vraies questions sur la bonne gouvernance car il semble que cela soit un détournement de l'argent destiné aux victimes du Covid". Mais ce n'est pas ce qui inquiète le plus le député travailliste. Il avait posé une question au ministre Bobby Hurreeram le 9 novembre lui demandant comment fonctionnera la nouvelle Drain Infrastructure Construction Ltd, une compagnie créée par le ministère des Infrastructures publiques et si les contrats seraient alloués par appels d'offres.

Ce à quoi Hurreeram avait répondu : "As at date (NdlR, au 9 novembre), the company has not yet been incorporated." Oui mais voilà que des contrats auraient déjà été accordés, comme l'affirment des entrepreneurs que nous avons contactés. Y a-t-il eu appel d'offres ? Deux hauts cadres de Safety Construction Ltd nous as- surent que oui. Au niveau de Square Deal, notre interlocuteur ne s'en rappelle pas... Personne ne répond chez Gamma Construction.

Au vu des dates mentionnées dans le document, il semble que les contrats ont été alloués avant le 9 novembre. Alors que le ministre Hurreeram affirmait que rien n'avait encore été fait. Pour Osman Mahomed, si la Drain Infrastructures Construction Ltd a bien alloué ces contrats pour des drains, "soit le ministre Hureeram ne maîtrise pas le dossier soit il a induit le Parlement en erreur".

Cependant, comme le fait valoir le député rouge, ce qui intrigue et inquiète, c'est la raison pour laquelle le document fait mention du Covid Fund. Est-ce pour ne pas mentionner la Drain Infrastructures Construction Ltd ?

Des questions qu'il faudra creuser, aussi vite que des drains.