Angola: Biennale de Luanda - Denis Sassou N'Guesso appelle à préserver l'art, la culture et le patrimoine

Le chef de l'Etat Congolais, Denis Sassou N'Guesso, a pris part à la cérémonie d'ouverture de la deuxième édition de la Biennale de Luanda qui se tient du 27 novembre au 2 décembre, en Angola.

La nouvelle édition 2021 de la biennale de Luanda qui se tient en présence de l'OIF, est célébrée sur le thème : "Arts, culture et patrimoine: leviers pour construire l'Afrique que nous voulons". Elle rassemble plusieurs chefs d'Etat et de gouvernement, plus d'une centaine de panélistes et de jeunes de toute l'Afrique, ainsi que de nombreux représentants, personnalités et partenaires de haut niveau.

A l'ouverture des travaux, les présidents Denis Sassou N'Guesso et Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ont relevé tour à tour l'importance de la biennale de Luanda dans la culture de la paix en Afrique.

" Les présents travaux se tiennent au moment où notre continent se trouve secoué par différents foyers de tension, notamment en Afrique centrale. C'est pourquoi, il nous faut diligenter avec vigueur la conquête de la paix dans les cœurs et les consciences de nos compatriotes. Pour cela, l'art, la culture et le patrimoine constituent les leviers incontestables, voire incontournables pour construire l'Afrique tant souhaitée par les peuples du continent ", a déclaré le chef de l'Etat Congolais, Denis Sassou N'Guesso.

Pour sa part, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pense qu'il faut renforcer le mouvement panafricain pour une culture de la paix et de la non-violence. " Ce noble objectif est à la fois existentiel et prioritaire pour qu'on jette un regard sur le spectacle macabre des effets meurtriers du terrorisme, des violences intercommunautaires et des guerres larvées qui s'inscrivent dans la vie quotidienne de nos Etats. Pour y faire face de manière durable, l'approche adoptée par notre forum est sans contexte, l'une des plus décisives ", a indiqué le chef de l'Etat de la République Démocratique du Congo .

La Biennale de Luanda, " Forum panafricain pour la culture de la paix " est une initiative conjointe de l'UNESCO, l'Union africaine et du gouvernement angolais qui vise à promouvoir la prévention de la violence et la résolution des conflits, en encourageant les échanges culturels en Afrique et le dialogue entre les générations.

En tant qu'espace de réflexion et de diffusion d'œuvres artistiques, d'idées et de bonnes pratiques liées à la culture de la paix, elle rassemble des représentants des gouvernements, de la société civile, de la communauté artistique et scientifique et des organisations internationales.

Le Forum participe à la mise en œuvre du "plan d'action pour une culture de la paix en Afrique" adopté en mars 2013 à Luanda, en Angola, lors du Forum panafricain "sources et ressources pour une culture de la paix".

La biennale de Luanda est organisée autour de trois axes principaux : le Forum des partenaires alliance pour l'Afrique ; le Forum d'idée des jeunes et des femmes ; et le festival des cultures pour la promotion de la diversité culturelle des pays africains et de leurs diasporas, ainsi que de leur capacité de résilience aux conflits et violences.