Cote d'Ivoire: Journée internationale des personnes âgées - Des consultations et dépistages gratuits pour plus de 1000 séniors à Vavoua

Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, a ouvert, mardi, à Vavoua, les festivités nationales décalées de la Journée internationale des personnes âgées (Jipa). L'événement, qui s'achève le samedi 27 novembre, a été marqué, pour cette première journée, par une séance de consultation, d'analyse sanguine et de dépistage du diabète, de l'hypertension artérielle, de la Covid-19 et d'autres pathologies.

Plus de 1000 séniors se sont prêtés à l'exercice. Bon nombre d'entre eux ont été vaccinés contre la maladie à coronavirus. Certains ont bénéficié de conseils et soins gratuits.

Cette initiative, au dire du ministre Adama Kamara, vise à sensibiliser aux bonnes pratiques sanitaires chez les personnes du troisième âge. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a marqué sa volonté de donner une dimension particulière à cette 31e édition de la Jipa. Il s'agit, selon lui, de répondre au mieux aux besoins et aux aspirations des séniors.

Le maire de Vavoua, Bonaventure Kalou, s'est réjoui de l'initiative du ministre Adama Kamara, dont l'objectif est d'aider et de célébrer les personnes âgées dans sa commune. En plus du millier de seniors venus participer aux consultations médicales, des milliers d'autres ont pris d'assaut la place de la République de Vavoua pour vivre les différentes autres articulations du programme du jour.

Cette 31e édition de la Jipa a pour thème : " œuvrons pour plus de solidarité en faveur des personnes âgées ". La cérémonie officielle, point d'orgue de l'événement, aura lieu demain à partir de 9h au stade municipal de Vavoua. Il est prévu, au menu des festivités, la distribution de vivres et non vivres, une journée sportive avec les ex-footballeurs internationaux, un concours culinaire des personnes âgées et la récompense de seniors excellant dans leur domaine d'activité.