Cote d'Ivoire: Forces de la Minusma - L'Onu décore le contingent ivoirien pour sa mission réussie

Ils ont fait honneur à la Côte d'Ivoire au cours de leur mission au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilité au Mali (Minusma).

En effet, 650 casques bleus ivoiriens ont reçu la prestigieuse médaille des Nations unies, le jeudi 25 novembre, pour le sens du devoir et du professionnalisme dont ils ont fait preuve, durant leur présence de plus de un an, pour la plupart, dans le camp militaire du secteur ouest à Tombouctou.

Le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, devant l'importance que ces insignes représentent pour la nation ivoirienne, s'est déplacé pour assister à la cérémonie.

Ainsi, il a pu voir ses éléments se faire poser fièrement les décorations sur leurs treillis à la place d'arme du Camp Ivoire. Qui est le secteur abritant les installations des forces ivoiriennes sur le site de la Minusma. Le camp de cette mission est situé à côté de l'aéroport de Tombouctou, ville désertique située à une douzaine de km au nord du fleuve Niger.

Ces hommes et femmes militaires du 1er bataillon pilote projetable rentrent au bercail le mois prochain après avoir représenté la Côte d'Ivoire au sein des forces des Nations unies déployées au Mali.

" Officiers, sous-officiers, militaires du rang, j'ai tenu à être à cette cérémonie organisée en votre honneur pour vous exprimer ma fierté et vous transmettre celle du peuple ivoirien ", a déclaré le général de corps d'armée pour justifier sa présence à cette cérémonie.

Puis de leur rappeler : " Après pratiquement deux ans de préparation à votre base de regroupement, je vous avait donné l'assurance de vous accompagner à tous les niveaux afin que cette mission, la première du genre que nous avons en tant que bataillon autonome, soit une réussite, afin que vous puissiez inspirer bien d'autres ".

S'adressant au général Wael Ahmed Shawky Abdelfatah, commandant du secteur ouest de cette base de la Minusma appelée " Super Camp", le patron des forces armées ivoirienne, a dit ceci : " Vous avez décidé d'honorer le bataillon ivoirien en fin de mission ici à Tombouctou pour marquer votre satisfaction quant à sa manière de servir. Cela honore les Forces armées de Côte d'Ivoire. Pour ma part, je voudrais traduire aux autorités des opérations de maintien de la paix de l'Onu la reconnaissance de l'État ivoirien pour la confiance témoignée en faisant des forces armées de Côte d'Ivoire l'unité pilote dans le nouveau format des bataillons organiques en opération de soutien de la paix ".

Pour lui, cette marque de confiance est d'autant plus perceptible quand on sait que la Côte d'Ivoire est passée du statut abritant une opération de soutien à la paix à celui de contributeur de troupes en trois années. " C'est cet élan de solidarité internationale dont elle a été objet que la Côte d'Ivoire a voulu exprimer en s'engageant aux côtés des autres nations ici au Mali. Et partout où la paix est menacée en Afrique et dans le monde ", a-t-il fait savoir.

Le général de corps d'armée a également indiqué que les efforts seront poursuivis aussi bien en ce qui concerne la formation des hommes qu'au niveau de l'équipement afin de proposer au mieux un détachement opérationnel et professionnel nourri aux valeurs de l'Onu.

Il a demandé au général Wael Ahmed Shawky de bien vouloir transmettre à l'état-major de la Minusma la gratitude des autorités ivoiriennes pour le satisfécit ainsi exprimé à travers l'organisation de cette cérémonie de distinction des troupes de la Côte d'Ivoire.

Repas fraternel, communion parfaite avec la troupe

Pour se rapprocher davantage des soldats et partager leur bonheur, le général de corps d'armée, Lassina Doumbia a pris le déjeuner avec eux.

Ce repas fraternel s'est déroulé dans une ambiance conviviale.

Le chef de troupe, Kouamé Jean-Marie, a saisi ces instants de détente pour féliciter quelques éléments qui se sont distingués par leurs états de service durant la mission onusienne.

Très fier, le chef d'état-major Lassina Doumbia leur a prodigué quelques conseils judicieux pour la suite de leur carrière. Avant le déjeuner, il avait échangé avec le contingent rassemblé à la place d'armes du Camp Ivoire. Il les avait galvanisés et exprimé à leur endroit toute la fierté du pays.

Le 1er bataillon pilote projetable est sous le commandement du lieutenant-colonel Kouamé Jean-Marie. Grande était donc sa joie, ce jour, de voir ses hommes décorés. Ce qui veut dire, selon lui, qu'il a été à la hauteur des responsabilités qui lui ont été confiées. Forte de cette conviction, il a invité ses frères d'armes à arborer leurs médailles avec fierté en ce sens qu'elles sont le fruit de leur combativité et du sacrifice sur le champ de bataille.

Par ailleurs, le lieutenant-colonel Kouamé a rendu hommage au général de corps Lassina Doumbia pour ses actions ayant facilité leur mission au sein de la Minusma. " Je voudrais exprimer ma gratitude au chef d'état-major général pour la confiance placée en nous et pour son soutien sans faille et de tous les instants au cours de ces deux longues années. Sous votre houlette, la Côte d'Ivoire a déployé pour la première fois de son histoire un bataillon d'infanterie dans le cadre d'une mission de maintien de paix des Nations unies, en l'occurrence, ici à Tombouctou ", a-t-il fait savoir.

Ce contingent ivoirien a été déployé sur le théâtre malien en 4 vagues successives du 18 novembre 2019 au 27 septembre 2020 avec un effectif de 41 officiers. Le contingent comprend 437 sous-officiers, 172 militaire du rang dont 25 filles, soit un total de 650 personnes. Le bataillon a accompli 29 missions de longues durées et 1500 missions de courtes portées ou de routine sur l'étendue du secteur ouest.