Cote d'Ivoire: Violences basées sur le genre - Une ONG met à disposition un référentiel de prise en charge des victimes

" S'approprier le référentiel de prise en charge des victimes de Vbg et les systèmes d'alerte et de signalement d'incidents de violences ". C'est le thème de la table ronde qu'a organisée, hier, l'Ong Vivre sans violence (Vsv) à la Villa Alfira à Cocody Deux-Plateaux en partenariat avec l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire.

Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la 31e édition des 16 jours d'activisme pour mettre fin aux violences faites aux femmes, est relative au projet d'optimisation de la réponse aux Vbg en Côte d'Ivoire.

Pour la présidente de l'Ong Vsv, Nathalie Kouakou, cette table ronde a pour enjeu de présenter aux acteurs institutionnels le Référentiel de prise en charge des victimes de Vbg élaboré par son organisation avec l'appui financier de la fondation allemande Rosa Luxemburg. " Il s'agit également pour nous, de présenter les systèmes d'alerte et de signalement d'incidents de violences et les dispositifs de réponses et d'engager le débat sur les pistes de coordination des réponses entre les acteurs institutionnels et des organisations de défense des droits des femmes et des enfants ", a-t-il indiqué.

L'idée, a poursuivi Nathalie Kouakou, est de faire en sorte que toutes les parties prenantes (acteurs de la lutte et victimes de Vbg) soient imprégnées des dispositifs de secours, d'aide et de prise en charge et s'en approprient.

Le représentant de l'ambassade du Canada, Pasquale Salvaggio, s'est félicité des objectifs de la rencontre. Il a réitéré l'engagement de son pays à accompagner la lutte contre les Vbg en Côte d'Ivoire.

Deux documents, intitulés " Répertoire des acteurs de lutte et d'assistance aux victimes de violences domestiques et agressions sexuelles " et " Violence domestique et agressions sexuelles : Référentiel d'intervention pour organisation non gouvernementale, ont été remis à l'ensemble des participants.