Afrique: 8-ème Forum sur la Coopération Sino-Africaine (FOCAC) - Réunion des Hauts fonctionnaires africains et chinois avec la participation du Maroc

Diamniadio (Sénégal) - La 15-ème Réunion des Hauts fonctionnaires de la 8-ème Conférence ministérielle du Forum sur la Coopération Sino-Africaine (FOCAC), s'est tenue dimanche à Diamniadio, au Sénégal avec la participation du Maroc.

La délégation marocaine, qui a pris part à cette réunion consacrée aux Hauts fonctionnaires des ministères des Affaires étrangères de pays africains et de la Chine, comprend M. Mohamed Methqal, Ambassadeur-Directeur Général de l'Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), l'Ambassadeur Abderrazzak Laassel, Directeur du Grand Maghreb et des Affaires de l'Union du Maghreb Arabe et de l'Union africaine , M. El Moujahid Lahoucine, de la Division de l'Asie occidentale, centrale et du sud, M. Mohamed Atlassi, chef de division près la direction de l'Union Africaine au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, ainsi que l'Ambassadeur du Maroc à Dakar, M. Taleb Barrada.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la huitième Conférence ministérielle du Forum sur la Coopération Sino-Africaine (FOCAC), qui tient ses travaux du 28 au 30 novembre au Centre International de Conférences Abdou Diouf (CICAD) à Diamniadio, située à 30 km de de Dakar, sous le thème "Approfondir le partenariat sino-africain et promouvoir le développement durable pour bâtir une communauté d'avenir partagé Chine - Afrique dans la nouvelle ère".

Lors de cette réunion, les experts ont procédé à l'examen et à l'adoption des points inscrits à l'Ordre du jour de cette huitième conférence ministérielle du FOCAC, ainsi que des projets de la Déclaration de Dakar, du Plan d'action pour la période 2022-2024, de la "Vision 2035 de la coopération sino-africaine sur la coopération et de la déclaration sur la coopération sino-africaine de lutte contre le changement climatique.

En prélude à ce 8ème Forum, la ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l'extérieur Aïssata Tall Sall et Wang Yi, Conseiller d'État, ministre des Affaires Etrangères de la République Populaire de Chine ont coprésidé, dimanche à Dakar, la rencontre bilatérale entre le Sénégal et la Chine.

La Cérémonie d'ouverture de cette 8-eme Conférence ministérielle, sera coprésidée, lundi, par le président de la République du Sénégal Macky Sall et son homologue de Chine Xi Jinping (en ligne), avec la participation des Présidents de la République Démocratique du Congo, de la République arabe d'Egypte, de l'Union des Comores, de la République sud-africaine, de la commission de l'Union Africaine et du Secrétaire général des Nations Unies, selon les organisateurs.

Le Forum sur la coopération Sino-africaine (FOCAC), créé en 2000, est une plateforme de dialogue politique dans le cadre de la coopération sud-sud et un mécanisme de coopération entre la Chine et l'Afrique basé sur le principe de l'égalité et des avantages mutuels.

Simultanément à ce 8ème forum se tiendra la septième conférence des entrepreneurs chinois et africains au centre des expositions de Diamniadio, en visioconférence et en présentiel à la fois.

En prélude à la rencontre de Dakar, le Bureau de l'information du Conseil des Affaires d'Etat en Chine a publié, vendredi, un Livre blanc détaillant la coopération du pays avec l'Afrique dans la nouvelle ère.

Le document intitulé "la Chine et l'Afrique dans la nouvelle ère : un partenariat d'égalité", qualifie la réunion d'événement diplomatique important permettant à la Chine et à l'Afrique de discuter des plans de coopération et de promouvoir un développement commun, et indique qu'elle revêtira une grande importance dans la promotion de la reprise et du développement économiques après la pandémie en Afrique, en Chine et dans le monde dans son ensemble.

Les deux parties élaboreront ensemble des plans et discuteront des résultats à adopter lors de la réunion à propos des domaines clés tels que la santé, l'investissement et le commerce, l'industrialisation, la modernisation agricole, la réponse au changement climatique et l'économie numérique, ajoute le document rendu public en Chine et au Sénégal.

Selon le Livre blanc, les investissements directs des entreprises chinoises en Afrique ont dépassé 43 milliards de dollars en fin 2020. il indique que la Chine a établi plus de 3.500 entreprises de différents types à travers le continent. Les entreprises privées sont progressivement devenues la principale force d'investissement en Afrique. Plus de 80% de leurs employés sont locaux et elles ont directement et indirectement créé des millions d'emplois, note le document.

Le texte ajoute que la Chine est le "plus grand" partenaire commercial de l'Afrique pendant douze ans, depuis 2009, relevant que "la proportion du commerce de l'Afrique avec la Chine dans le commerce extérieur total du continent a continué d'augmenter et a dépassé 21% en 2020".