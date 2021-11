Cote d'Ivoire: " African Awards of Washington " 2021 - La " Meilleure Ambassade africaine " à Washington DC est celle de la Côte d'Ivoire

L'Ambassade de Côte d'Ivoire aux Etats-Unis d'Amérique a remporté le premier prix de la 6ème édition des " African Awards of Washington (AWA 2021), dans la catégorie " Meilleure Ambassade africaine ", lors de sa cérémonie annuelle de remise de distinctions organisée le samedi 27 novembre 2021, au Afrikabana Center dans l'Etat du Maryland.

Nominée au même titre que quatorze autres Ambassades africaines, (Afrique du Sud, Cameroun, Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinée équatoriale, Kenya, Maroc, Nigeria, Sierra Leone, Tanzanie, Tchad et Togo), l'Ambassade de Côte d'Ivoire a été couronnée pour ses actions et pour la qualité des services rendus au quotidien.

L'évaluation des nominés s'est faite sur la base d'un vote en ligne des usagers internautes (20%), d'enquêtes inopinées menées par les membres du jury (20%) et sur les exposés des concurrents au cours d'une audition où chacun a présenté les activités menées sur les années 2020 et 2021 (60%).

Les promoteurs de ces prix ont indiqué que cette cérémonie de distinction et de récompenses vise à susciter, à encourager et à promouvoir la culture de l'excellence chez les Africains vivant aux Etats-Unis (artistes, étudiants, entrepreneurs, organisations caritatives, influenceurs sur les réseaux sociaux etc.).

En recevant ce trophée, l'Ambassadeur Mamadou Haidara s'est dit heureux de cette reconnaissance des efforts fournis par son équipe et lui-même en vue de fournir aux usagers, la meilleure réponse possible à leurs préoccupations, et cela dans la droite ligne des directives du Gouvernement ivoirien avec à sa tête le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouatara qui a lui-même institué en Côte d'Ivoire, un Prix d'Excellence pour honorer les personnes et structures qui auront su se distinguer dans leurs domaines d'activités.

Il a saisi cette occasion pour rendre un hommage appuyé à ses collègues Chefs de Missions et diplomates avec qui il a travaillé sans relâche pour redorer le blason du continent africain.

Un autre motif de satisfaction de l'Ambassadeur Haidara a été la consécration de l'Ivoirienne Amanda Binette Fatim Diabagaté élève à Nortwestern High School, dans la catégorie " Meilleur lycéen africain "

C'est le lieu de souligner que c'est la seconde fois que l'Ambassade reçoit ce trophée après celui de 2017 remporté sous la direction de l'Ambassadeur Daouda Diabaté.