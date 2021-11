Cote d'Ivoire: Célébration des 75 ans de la Constitution de l'Inde - L'ambassadeur échange avec des députés ivoiriens

Des députés ivoiriens de la commission des relations extérieures de l'Assemblée Nationale ont échangé avec l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, Sailas Thangal à sa résidence de Cocody. Chaque 26 novembre est le jour de la célébration de la Constitution indienne. Profitant des 75 ans de l'Indépendance de l'Inde, le diplomate indoue en sacrifiant à la tradition, a invité ces élus à s'inspirer de cette Constitution. C'était le vendredi 26 novembre 2021.

Selon l'ambassadeur de l'Inde, " la Constitution de l'Inde est une création très dynamique de l'Assemblée constituante sous la présidence visionnaire et savante du Dr Bhimrao Ramji Ambedkar". " Comme nous le savons tous, la Constitution est la loi suprême du pays et chaque citoyen doit se conformer à ses valeurs dans la lettre et dans l'esprit(...) l'Inde est un pays très diversifié. Il était donc nécessaire d'adopter des lois détaillées incorporant diverses dispositions, afin de s'adapter à la diversité de cette société ", a indiqué Sailas Thangal.

Soulignant qu'elle a été inspirée de différentes Constitutions, de différents pays dans le monde, en tenant en compte de la diversité culturelle, ethnique et religieuse du peuple indien.

" La constitution est la loi suprême du pays et chaque individu de l'Inde a des droits et des devoirs. La constitution a des solutions pour chaque citoyen indien. C'est pourquoi la constitution est devenue comme la bible, le coran et la Tora de l'Inde " a argué le Diplomate.

Sailas Thangal a également rappelé que cette constitution est considérée " comme le cœur et l'âme de l'Institution indienne " et de préciser qu'en cas de violation de droit d'une personne en Inde, le citoyen indien a la capacité de recourir à la cour suprême afin que ces droits soient rétablis.

" Je voudrais rappeler les sages paroles du Dr B.R. Ambedkar, qui sont aussi pertinentes aujourd'hui qu'à l'époque où il les a prononcées : " Aussi bonne que soit une constitution, si ceux qui l'appliquent ne sont pas bons, elle s'avérera mauvaise. Aussi mauvaise que soit une constitution, si ceux qui l'appliquent sont bons, elle s'avérera bonne ", a-t-il invité.

Le président de la commission des relations extérieures à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, docteur Famoussa Coulibaly, a pour sa part, remercié l'ambassadeur de l'Inde pour l'invitation des députés ivoiriens. Il a en outre précisé que l'Inde est un grand pays dont la Côte d'Ivoire doit s'inspirer et bénéficier de sa coopération.

Famoussa Coulibaly a ensuite rappelé que les ressortissants indiens en Côte d'Ivoire exercent dans de nombreux secteurs notamment l'agriculture, avec la transformation de la noix de cajou, la manufacture, la construction, l'industrie pharmaceutique et la santé.

Puis, selon lui, en tant qu'élu de la Nation, ils doivent être les fers de lance de cette coopération pour le bien-être des Ivoiriens. Ces députés ont offert des présents au couple indien.