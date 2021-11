Afrique: CAN 2021 - Riyad Mahrez - " Je pense que ça va être une CAN difficile "

Vainqueur de la CAN 2019, l'Algérie essayera de conserver ce titre dans un peu plus d'un mois, lors de la prochaine Coupe d'Afrique qui se tient au Cameroun à partir du 9 janvier.

Loin de penser que les choses seront faciles pour lui et ses coéquipiers au vu de leur bonne forme actuelle (plus de 30 matchs sans défaite), Riyad Mahrez estime que ce titre ne sera facile à garder vu que son pays sera très attendu.

" Je pense que ça va être une CAN difficile. On est tenant du titre et les équipes vont nous attendre ", a-t-il fait remarquer lors d'un entretien diffusé par Canal+.

Malgré tout, Mahrez croit que lui et ses coéquipiers vont " faire abstraction de tout ça et on va essayer de se donner à fond comme d'habitude et de jouer pour le bled, pour le peuple ".

A noter qu'en dehors de l'Egypte qui a réussi un triplé (2006, 2008 et 2010), seuls le Ghana (1963, 1965) et le Cameroun (2000, 2002) ont pu conserver leur titre.