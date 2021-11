Togo: Apévon et partisans amers contre la confiscation des " bribes d'autonomie d'actions consacrées aux Maires "

Décentralisation, on en a parlé à la journée de réflexion des FDR ce dimanche à Lomé, dans le cadre de la célébration des 5 ans de ce parti de l'opposition. Et amers sont Me Paul Dodji Apévon et ses partisans. Et pour cause, ils constatent une certaine confiscation des bribes d'autonomie d'actions consacrées aux Maires.

" Les bribes d'autonomie d'actions consacrées aux maires par la loi sur la décentralisation sont progressivement confisquées avec une forte interférence du pouvoir central dans les libertés locales. A l'intérieur du pays, comme dans le Grand Lomé, des communes végètent dans un manque criard de moyens avec des infrastructures presqu'inexistantes. Les ressources qui leur sont finalement allouées par l'Etat à travers le Fonds d'Appui aux Collectivités Territoriales (FACT) sont insuffisantes ", c'est ce que l'on pouvait lire dans la déclaration ayant sanctionné cette rencontre des militants du part au symbole du parapluie blanc dans un fond violet.

Et c'est un constat qui ne rassure pas ce parti de l'opposition togolaise ancien membre de la C14. " La mise en place d'un sénat dans ces conditions est totalement superflue ", avertissent les FDR.