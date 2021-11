Gabon: Ligue 1 - Malgré Denis Bouanga, Saint-Etienne s'incline contre le PSG

Vainqueur contre Troyes (0-1) dimanche dernier, l'AS Saint-Etienne ne confirme pas cet après-midi.

Opposés au Paris Saint-Germain à domicile à l'occasion de la 15e journée de Ligue 1, les Verts se sont inclinés 1-3.

Les choses avaient pourtant bien commencé pour l'ASSE qui a ouvert le score à la 25e minute grâce à Denis Bouanga.

Mais l'AS Saint-Etienne peut regretter l'expulsion de Timothée Kolodziejczak juste avant la mi-temps, puisqu'en infériorité numérique, le club du Forez verra le PSG égaliser par Marquinhos, puis prendre l'avantage en deuxième mi-temps par Di Maria (79e). Marquinhos, encore lui, s'offrira un doublé en fin de rencontre (90e).

Malgré l'ouverture du score du Gabonais Denis Bouanga, Saint-Etienne s'insline finalement 1-3 et est lanterne rouge de la Ligue 1 avec 12 points pris en 15 journées.

" L'état d'esprit du groupe a été irréprochable. On a fait 45 bonnes premières minutes dans l'ensemble, on a montré de très belles choses. On a joué notre jeu, on n'a pas eu peur, on a su les mettre en danger et en difficulté. Ces 45 premières minutes sont à retenir. Mais face à une telle équipe, quand on se retrouve en infériorité numérique toute une mi-temps, ça devient compliqué ", a regretté le Camerounais Harold Moukoudi après le match.