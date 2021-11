Cote d'Ivoire: Bouaké/Rentrée politique d'un collectif de mouvements... - Le ministre Amadou Koné appelle la jeunesse à l'unité et à la cohésion

La rentrée politique du Collectif des Organisations, Mouvements et Associations pour le Développement et l'Émergence (COMADE),a été l'occasion pour le Ministre Amadou Koné, Coordonnateur régional RHDP Gbêkê 1 d'adresser à la jeunesse de la région un message d'unité et de cohésion sociale.

C'était le samedi 27 novembre 2021 à l'espace Alassane Ouattara de Bouaké En présence des mouvements et associations proches du RHDP et du Président Alassane Ouattara.

Le représentant régional Gbêkê 1 du parti d'Alassane Ouattara a, à l'entame de ses propos, salué tous les efforts du Président de la République en faveur de Bouaké et de la région de Gbêkê. Il s'agit notamment du bitumage des voies ; de la réalisation de nombreuses infrastructures éducatives, sanitaires et économiques ; de l'arrivée de la Sotra dans la capitale de Gbêkê ; de l'extension du réseau électrique et de l'eau potable ainsi que le lancement des travaux de rénovation de la piscine municipale. "Tant de réalisations obtenues dans un climat de paix", s'est-il réjoui.

Pour Amadou Koné, il faut demeurer dans cet état esprit pour poursuivre la relance effective de la ville de Bouaké et de sa région. "Ce dont nous avons besoin ici à Bouaké, c'est de créer des conditions pour que Bouaké continue d'attirer les investissements", a-t-il soutenu.

Poursuivant, il a invité la jeunesse à l'unité et à la cohésion sociale. "Notre responsabilité est de construire une ville meilleure, une région meilleure. Et, les associations doivent travailler à cela", a-t-il insisté. Tout en souhaitant que le thème de la rentrée politique, à savoir :"Quelle contribution des mouvements et associations à la consolidation de la cohésion sociale et de la paix pour une Côte d'Ivoire solidaire ?", ait effectivement une réponse.

Pour conclure, Amadou Koné a salué la mobilisation exceptionnelle et remercié le COMADE d'avoir associé l'image du Premier Ministre Patrick Achi à cette cérémonie, en qualité de Haut Patron.

Le président du COMADE, Traoré Fama a, pour sa part, pris l'engagement de sillonner toutes les contrées de Gbêkê pour prôner la cohésion sociale et le vivre ensemble.

