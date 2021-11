Cote d'Ivoire: Promotion du financement des cantines scolaires - L'Ong Social Justice et ses partenaires lancent la phase 2 du programme

La pergola du Seen Hôtel au Plateau a servi le 24 novembre 2021, de cadre à l'atelier de lancement.

Les acteurs engagés dans la promotion du financement adéquat des cantines scolaires se sont retrouvés le 24 novembre à la pergola du Seen Hôtel au Plateau, pour lancer la deuxième phase du projet axé sur le suivi des engagements étatiques et l'implication des communautés locales. Il s'agit de s'assurer que le passage de 18 à 40 jours de fonctionnement des cantines est effectif sur l'ensemble du territoire national. Mais également de plaider auprès des pouvoirs publics et du secteur privé en faveur d'une augmentation du nombre de jours.

À l'occasion, Toutienwa Yéo, Chef de service à la direction générale du budget et des finances, a dit la volonté du gouvernement de doté ce pan de la politique éducative davantage de ressources financières. D'autant plus que le Programme alimentaire mondial (Pam) a entamé son retrait depuis quelques années. " Le gouvernement est conscient du retrait progressif du Pam et prendra les dispositions pour rechercher les ressources nécessaires pour financer les cantines scolaires ", a-t-il déclaré.

Pour sa part, Me Franck Yobou, représentant l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire (Uvicoci) a fait savoir que les collectivités locales se mobilisent pour jouer un rôle plus actif dans le fonctionnement des cantines. Il a dit le souhait des mairies et conseils régionaux de se voir confier une partie de la responsabilité financière cantines.

Quant à Monique Koffi, chargée du programme des cantines au Pam, elle a exprimé l'engagement de son institution à d'accompagner le gouvernement dans la prise en main totale de la gestion du secteur. Cela, à travers un transfert des connaissances accumulées durant les 20 dernières années.

Fossar Souane, Senior Program Officer à International Budget Partnership (Ibp), a profité de l'occasion pour inviter le secteur privé à percevoir les opportunités d'affaire dans le financement des cantines scolaires, au-delà de l'acte citoyen que les entreprises posent en apportant des ressources financières et alimentaires.

Constant Joël Yoboué, secrétaire général de Social Justice a relevé que " du point de vue budgétaire, l'analyse ressort également que le budget alloué aux cantines scolaires est supporté à 65% par les partenaires extérieurs et à 35% par l'Etat de Côte d'Ivoire ". " Ce qui montre une forte dépendance vis-à-vis des appuis extérieurs, ce qui fait peser une insécurité alimentaire dans ces écoles bénéficiaires ", a-t-il souligné.