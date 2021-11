Cote d'Ivoire: Entrepreneuriat et marketing - Un Cabinet ambitionne de former gratuitement 10 000 jeunes

L'information a été donnée le 25 novembre par Hermann Gouleye, l'initiateur du projet lors d'une conférence organisée à cet effet.

Le Cabinet de formation et de conseil, Sc Consulting, veut former 10 000 jeunes aux techniques entrepreneuriales et de marketing. La phase pilote qui permettra d'encadrer 500 jeunes à Abidjan sera lancée sous peu en partenariat avec les différentes municipalités, selon l'initiateur du projet, Hermann Gouleye, Dg de Sc Consulting. Au dire d'Hermann Gouleye, les mairies n'auront à qu'à mettre à disposition des locaux après après avoir procédé à la sélection des jeunes qu'elles souhaiteraient voir bénéficier de ces sessions de renforcement de capacités.

Hermann Gouleye a souligné que les auditeurs et autres porteurs de projet seront répertoriés et pourront éventuellement bénéficier de financements de la part des Business Angels que Sc Consulting a dans son réseau. Mieux, Claude Kofi, vice-président de la Fondation 225, promotrice lauréats du Prix africain pour le développement (Padev), a fait savoir que les auditeurs et jeunes patrons pourront soumettre leurs projets à des investisseurs dubaïotes qui travaillent en étroite collaboration avec sa structure. Il a également promis que le réseau des partenaires et lauréats du Padev sera mis à contribution pour les accompagner.

Quant au député Mamadou Kébé, partenaire de Sc Consulting, il a exprimé son adhésion et projet et dit sa foi dans un impact certain de l'initiative. Parce qu'a-t-il relevé, le Dg de Sc Consulting entend mettre à la disposition des futures auditeurs et porteurs de projet, des techniques reconnues et qui ont fait leurs preuves.

Puisque la technique du " vendre à tout prix ou Système de vente automatisé " développé par Hermann Gouleye lui a valu en 2020 le prix du Jeune entrepreneur aux Awards des entreprises organisés par AB Communication. Mais également les prix du meilleur marketeur africain et de meilleur jeune communicateur au Padev 2021 en septembre dernier à Kigali au Rwanda.