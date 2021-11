Cote d'Ivoire: Logements socio-économiques - Opes holding s'unit avec quatre partenaires internationaux pour la construction de 40 000 maisons

Quatre (04) entreprises internationales que sont notamment, China Railways, Égyptien Alia Group, le groupe Turque Delta tech, espagnole Magen-Ta solutions et Opes Holding Sa, promoteur et constructeur immobilier ivoirien, dirigé par Siriki Sangaré, se mettent ensemble pour la conception, promotion et la réalisation de logements socio-économiques.

Les entreprises, China Railways, Égyptien Alia Group, et le groupe Turque Delta tech, ont signé des conventions avec Opes Holding, dans le cadre du projet de construction d'une série de logements lancé par Siriki Sangaré et son entreprise.

C'est dans cette même dynamique que Magen-Ta Solutions, représentée par M. Manuel Fenoll Zanon et Opes Holding, représentée par son Pdg Siriki Sangaré, par ailleurs Président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Ci ont signé, le vendredi 25 Novembre, à Abidjan-Cocody, au Siège Social d'Opes Holding, une Convention de partenariat portant sur le préfinancement, la conception et la réalisation de logements socio-économiques par tranche de 5000, et cela jusqu'à la production de 40 000 logements.

Le Groupe espagnole Magen-Ta Solutions permettra le préfinancement de cette opération grâce au Fonds d'Investissement Vital.

C'est pourquoi, Siriki Sangaré, au terme de la signature de ladite convention, a tenu à saluer l'initiative prise par les chefs de ces grandes entreprises en plus de Magen-ta Solutions dont la convention venait d'être signée avec Opes Holding. Qui souhaite accompagner la politique de production massive de logements sociaux engagée par le gouvernement ivoirien et soutenu par son ministre de tutelle, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné Koné, qui a annoncé récemment, la relance du programme de construction de 150 000 logements sociaux, constituant la 2e phase dudit programme .

"Opes Holding est résolument engagé à accompagner le gouvernement ivoirien, en accompagnant son ministre de Tutelle Bruno Nabagné Koné afin de réussir à produire massivement de logements socio-économiques pour le bien-être de nos concitoyens .Car pour nous, mieux vaut un petit chez soi, qu'un grand chez les autres. D'où notre engagement sans faille à jouer notre partition pour résorber un tant soit peu le déficit criard de logement dans notre pays ", a affirmé Siriki Sangaré.

Manuel Fenoll Zanon n'a pas manqué de traduire la satisfaction de son groupe ainsi que celui du Fonds d'investissement Vital, qui, à travers cette convention, s'engage à participer activement à réduire le déficit de logement en CI. " De par la signature de cette convention, Magen-Ta Solutions traduit clairement, notre engagement à aider les Ivoiriens à bénéficier de logements socio-économiques dans l'optique de résorber le manque de logements en Côte d'Ivoire ", a -t-il souligné.