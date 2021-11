Cote d'Ivoire: Taekwondo - Les adieux du président Bamba Cheick Daniel

Me Jean Marc Yacé, nouveau président de la Fédération ivoirienne de taekwondo (Fitkd), a reçu officiellement les clés de son nouveau bureau, vendredi. C'était au cours d'une cérémonie solennelle, en présence des grands maîtres de la discipline dont le père fondateur de la Fédération, le général Gaston Ouassenan Koné; Kraidy Lucien; Salif Mangala; du représentant du ministère de la Promotion des sports et du Développement de l'économie sportive, Émile Durand.

Un moment qui aura permis à l'ancien président, le grand Me Bamba Cheick Daniel, de traduire sa reconnaissance à tous ceux qui l'ont accompagné durant les 12 ans qu'il a passés à la tête de la Fédération. Des athlètes, des techniciens, des mécènes et hommes de médias qu'il a tenu à magnifier, avant de quitter définitivement la scène nationale et de se concentrer sur ses charges sur le plan africain où il est vice-président de l'Union africaine de taekwondo, chargé de la Zone Ouest. Parmi les personnages à l'honneur, une vingtaine de journalistes se sont vu élever au grade de ceinture noire 1er dan.

Cette sympathique cérémonie d'installation du nouveau bureau et d'au revoir a surtout été l'occasion pour " le président sortant " de prodiguer des conseils à la communauté nationale. Bamba Cheick leur a demandé de rester unis autour du président Yacé. " Que les guerres de positionnement autour de lui ne mettent pas à mal son mandat...", a-t-il insisté.

Chrétien méthodiste pratiquant avec un degré de foi au-dessus de la moyenne (il vient d'offrir une église à sa communauté religieuse), Bamba Cheick Daniel n'a pas manqué de rappeler que tous les succès glanés sous son règne l'ont été par la grâce de Dieu. " J'avais confié mon mandat à Dieu et il ne m'a pas lâché. Malgré toutes les méchancetés pour me faire fléchir, il m'a rehaussé et je suis heureux de partir la tête haute, par la grande porte ", a reconnu Bamba Cheick, fier d'avoir contribué à soigner l'image de marque de son pays sur le plan international.

Heureux d'avoir réussi à organiser presque tous les grands rendez-vous mondiaux de taekwondo à Abidjan, à offrir au taekwondo-in et à la jeunesse ivoirienne un Centre sportif, culturel et des Tic ivoiro-coréen Alassane Ouattara qui va non seulement permettre de pérenniser la pratique de ce sport, mais aussi rapprocher davantage la Corée de la Côte d'Ivoire. Un édifice inauguré le 28 octobre dernier par le Président de la République en personne. Quelle fin de mandat heureuse !

Aussi, accompagné par le général Gaston Ouassanan et de Jean-Marc Yacé, son successeur, Bamba Cheick Daniel s'est-il rendu, dans l'après-midi de ce vendredi 26 novembre, à l'église presbytérienne coréenne sise à Cocody II Plateaux. Toujours mue par un seul désir, la délégation ivoirienne est allée prier Dieu pour traduire toute sa reconnaissance à la communauté coréenne dont le soutien ne lui a jamais fait défaut dans ses efforts de développement du taekwondo en Côte d'Ivoire. Ensemble, ils ont confié les quatre années de mandat du président Yacé au Seigneur. Ce dernier n'a pas tardé à se manifester puisque le lendemain samedi, l'on a appris que Marie Christelle Ruth Gbagbi a remporté le mondial féminin de Ryad (médaille d'or) en Arabie saoudite, dans la catégorie des