Cote d'Ivoire: Gontougo - La Société de Distribution d'Eau de Côte d'Ivoire engagée avec la Fondation Eranove équipe la maternité de Kouahinikro à Transua

Kouahinikro, village située dans le département de Transua, Région du Gontougo dispose désormais d'une maternité entièrement équipée. Dans le cadre de cette action sociale pour soulager les populations de cette localité, la Société de Distribution d'Eau de Côte d'Ivoire (Sodeci) engagée avec la Fondation Eranove, a fait un don d'équipements médicaux à la maternité dudit village.

Selon M. Guy Marc AKA, Secrétaire Exécutif de la Fondation Eranove l'action menée auprès de cette communauté rurale vise d'une part, à favoriser une meilleure prise en charge des femmes enceintes et de bonnes conditions d'accouchement, et d'autre part, à assurer un meilleur suivi de la santé maternelle et infantile, et enfin à améliorer la surveillance des maladies transmissibles mère- enfant. M. Aka a indiqué que ce don d'une valeur totale de 4 557 000 FCFA est constitué de 2 lits d'accouchements, 4 lits d'hospitalisations, 2 chaises roulantes, 2 boites d'accouchement, 6 haricots inox medium, 3 paravents, 3 potences, 1 mètre ruban, 4 berceaux coque, 1 doppler fœtal, mesure taille, 2 pèse bébés mécaniques et 2 électroniques,1 pèse personne mécanique et 1 électroniques,3 tensiomètres, 2 Stéthoscopes, 2 escabeaux à 2 marches, 2 toises adulte avec les socles, et 5 alèses. A cela, il faut ajouter le rafraîchissement de la peinture du bâtiment et quelques travaux d'aménagement portant sur la maçonnerie et le carrelage ont également été réalisés. Soit un coût total de 5 500 000 FCFA pour cette opération.

Le Docteur Djah Olivier, Directeur départemental du Ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle de Transua a salué l'action de la Fondation Eranove et la Sodeci. Aussi s'est-t-il réjouit de recevoir ce matériel précieux et a rassuré les donateurs sur la bonne gestion du matériel remit ce jour. Il faut noter que par défaut d'équipements, cette maternité construite en 2019 par la mairie de Transua n'était pas encore fonctionnelle malgré l'affectation d'une Sage-femme par l'Etat depuis octobre 2020.

Les femmes de ce village et celles des quatre villages environnants, du fait de cette situation, étaient contraintes, pour une bonne prise en charge, de parcourir une distance de 7 km en traversant la frontière ivoirienne pour se rendre dans un centre de santé situé au Ghana, pour leurs accouchements, leurs consultations prénatales de surveillance de grossesse ainsi que leurs examens gynécologiques, et ce, en utilisant des moyens de transport parfois inadaptés (vélo, moto et tricycle).

C'est d'ailleurs pourquoi, M. Kouadio Kouabenan François, 3ème Adjoint représentant le Maire de Transua a exprimé la reconnaissance et la gratitude du Maire à l'endroit du donateur Pour lui, en équipant de façon appropriée le bâtiment pour permettre au personnel soignant de travailler de façon efficace, non seulement les donateurs encouragent mais participe également au développement du village a-t-il mentionné tout en souhaitant que cette collaboration soit pérennisée.

Représentant le Directeur général de le Sodeci, M. Kinimo Hilaire, Directeur Exploitation Intérieur a rappelé que sa société, de par son activité a toujours été au contact des populations à travers la Côte d'Ivoire. Il est revenu sur les actions menées par l'entreprise dans la cadre du plan de riposte lancé par le gouvernement de Cote d'Ivoire pour faire face à la crise de la pandémie a covid-19. " Ces actions traduisent l'engagement de la Direction Générale de la en tant qu'entreprise citoyenne ".