Afrique: Attaques terroristes - La Chine, solidaire du Burkina

Ceci est un message de l'Ambassade de la République populaire de Chine qui condamne les attaques terroristes survenues le 14 et le 22 novembre 2021 à Inata et à Foubé et exprime sa solidarité au peuple burkinabè.

L'Ambassade de la République populaire de Chine au Burkina Faso condamne les attaques terroristes qui sont survenues le 14 et le 22 novembre à Inata et à Foubé.

Elle exprime ses profondes condoléances aux familles endeuillées et réaffirme ses soutiens inébranlables auprès des Forces de Défense et de Sécurité et au peuple burkinabè dans la lutte contre le terrorisme.

Le peuple chinois reste toujours solidaire et engagé aux côtés du peuple burkinabè dans les efforts de défense de la souveraineté nationale et de poursuite du développement au bénéfice du bonheur de la population.

Ambassade de Chine au Burkina Faso

Ouagadougou, le 25 novembre 2021