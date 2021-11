Algérie: L'APS a soixante ans, célébration le 1er décembre de l'anniversaire de sa création

L'agence Algérie presse service (APS) célébrera mercredi prochain le 60ème anniversaire de sa création. C'était le 1er décembre 1961 à Tunis en pleine période de lutte du peuple algérien pour son indépendance.

Au lendemain du recouvrement de la souveraineté nationale, l'APS s'installe à Alger, auparavant, en deux lieux différents, le quartier de la Casbah d'Alger et à l'immeuble aéro-habitat surplombant la baie de la capitale.

Après, dès son installation au bd Che Guevara, l'agence s'est équipée d'une infrastructure digne d'une véritable agence de presse (lignes télégraphiques, télex, recrutement de journaliste), l'APS a eu recours, au début, à des moyens modestes en utilisant le système des pneumatiques (tube contenant une missive -des infos- expédié par canalisation souterraine de bureau à bureau au moyen d'air comprimé -un réseau existe reliant différents bureaux administratifs).

En janvier 1993, en son nouveau siège à Kouba l'APS investit entièrement dans la bataille des nouvelles technologies. Le 1 er janvier 1994, elle lance son premier système rédactionnel informatisé, et le 25 avril 1995, commence à diffuser automatiquement ses informations. Le 18 février 1998, APS inaugure son site internet après avoir hébergé ses pages, durant plus une année, au CERIST (Centre de recherche sur information scientifique et technique de Ben Aknoun).

Le 5 juillet 1998, l'APS lance ses pages web en langue arabe et son produit APS Online. C'est le point de départ d'une nouvelle étape devant insérer l'APS dans les autoroutes mondiales de l'information et de la communication. En novembre de la même année, l'APS commence la diffusion par satellite, ce qui lui permet d'élargir sa gamme de services. Ses clients ont ainsi la possibilité d'utiliser, à distance (APS Online) et en temps réel, ses banques de données, ses services spécialisés ou à la carte, ses photos numériques et ses produits infographiques. L'APS possède une chaine Youtube. Elle s'est dotée d'un data-center, étoffé d'année en année, qui gère toutes ses activités numériques depuis 1993.

Soucieuse de se placer au cœur de l'événement par une large couverture informationnelle, l'APS dont le siège central est à Alger, est présente à l'intérieur du pays par ses bureaux régionaux au niveau de chaque wilaya. L'APS dispose de 4 directions régionales (Blida, Ouargla, Constantine et Oran) qui regroupent et coordonnent l'activité de 47 bureaux répartis à travers le territoire. L'agence œuvre actuellement pour un redéploiement en vue de couvrir les 10 nouvelles wilayas récemment créées.

