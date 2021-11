Madagascar: Rugby - Doppel Top 20 - US Ankadifotsy et TAM Anosibe en demi-finales

Une interception de Haja à la trente-neuvième minute qui a aplati dans l'en-but de 3FB et un essai non transformé ont envoyé les joueurs d'Ankadifotsy et d'Anosibe dans le dernier carré.

Le stade des Makis plein à craquer à Andohatapenaka. Le championnat de Madagascar de rugby élite fédérale 1, appelé aussi " Doppel Top 20 " a donné son verdict pour les derniers quarts de finale joués dimanche.

Pour le match de 15 heures, TAM d'Anosibe a battu TFM d'Ankasina sur le score de 5 à 3 et s'est qualifié en demi-finales. Un match terne et les deux équipes se sont contentées de se jauger durant la première partie. Le score à la pause est de 0-0. À la reprise, les joueurs de TFM d'Ankasina ont ouvert le score par un coup de pied de pénalité de Miarison (0-3). À la cinquante-huitième minute, Lovasoa de TAM a marqué le seul essai de la rencontre et le score est de 5-3. Il restera inchangé malgré les quatre tentatives de coup de pied de pénalité des rugbymen du ministère de la Santé.

Le match attendu du public venu nombreux a été la confrontation de 13 heures. Les rugbymen de l'US Ankadifotsy ont battu les joueurs du ministère de la Santé sur le score de 39 à 38. Dès l'entame du match, ces derniers ont montré leur détermination en marquant trois essais successifs, dans les vingt cinq premières minutes dont tous ont été transformés avec succès (Tanjona 10' et 22', Rabiby 16') et le score est de 21-0. Les joueurs d'Ankadifotsy semblaient inexistants sur le terrain et ont subi tous les assauts menés par 3FB. À la vingt-septième minute, 3FB par l'intermédiaire de Ranjara a encore réussi à aplatir dans l'en-but d'Ankadifotsy et le score est de 26-0.

Un remontada

Face à l'impuissance de ses joueurs, le coach d'Ankadifotsy a procédé à deux remplacements. La tactique a donné un effet immédiat car Noely, le numéro 15, a marqué un essai dont le numéro 9 a réussi la transformation (26-7).

Un nouveau remplacement a été effectué du côté d'Ankadifotsy à la trente-cinquième minute. Un nouvel essai de Naivo a redonné espoir aux rugbymen d'Ankadifotsy. Le score à la pause est de 26-12. À la reprise, voyant ses adversaires revenir petit à petit dans le match, 3FB a accéléré les jeux et Rabiby a marqué un nouvel essai que Rija a transformé (33-12) à la quarante-neuvième'.

Le sort du match a paru tout tracer pour les joueurs du ministère de la Santé et le public a semblé pencher vers leur côté. Le coach d'Ankadifotsy a fait un nouveau remplacement et Herizo (52') est entré sur le terrain. Quatre minutes après, Nirina le numéro 11 d'Ankadifotsy a marqué un nouvel essai (33-17). Les joueurs d'Ankadifotsy ont trouvé leurs jeux et commencé à s'imposer dans les airs en récupérant la balle à chaque touche. À la cinquante-neuvième minute, Nirina le numéro 11 d'Ankadifotsy a réussi à aplatir dans l'enbut de 3FB et le score est de 22-33.

Depuis la reprise en seconde mi-temps, les joueurs d'Anakadifotsy ont reçu un nouveau souffle et tout ce qu'ils ont entrepris, leur a donné confiance et ils sont revenus petit à petit au score. Un match digne d'un remontada car, menés 12 à 26 à la pause, à la soixante-septième minute, les joueurs d'Ankadifotsy ont obtenu un score de 25-38. À la soixante-quatorzième minute, le numéro 14 de 3FB a écopé d'un carton rouge, obligeant ses coéquipiers à jouer en infériorité numérique. Les joueurs d'Ankadifotsy ont su tirer profit de leur surnombre et, par l'intermédiaire de Nirina, l'US Ankadifotsy a marqué un nouvel essai que Cédric a transformé avec brio (32-38). Voyant la fin du match s'approcher, les joueurs d'Ankadifotsy ont tenté le tout pour le tout. À la soixante-dix neuvième minute, Haja, le numéro 19 d'Ankadifotsy, a intercepté la balle lancé par les trois-quarts aile de 3FB et l'a aplatie dans l'en-but de 3FB. La messe était dite, le score final est de 39-38.