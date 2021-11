Gabon: OIF/IFG - Gyna Falmone Bayi Kessi, lauréate de la 3è éd. " Mon innovation pédagogique en 120 secondes"

Le Comité d'organisation du concours " Mon innovation pédagogique en 120 secondes" a livré son dernier verdict des gagnants de la Journée internationale du professeur de français, le jeudi 25 novembre.

Pour sa troisième participation, Gyna Falmone Bayi Kessi, epse Mbina est la lauréate de cette troisième édition du concours du professeur de français, organisé par l'Organisation internationale de la Francophonie en collaboration avec l'Institut français du Gabon et l'Association des professionnels en sciences de l'éducation du Gabon( APSEG). Elle est enseignante de Lettres au Lycée André Gustave Anguilé.

Elle a reçu de nombreux lots des mains du ministre d'Etat, Alain Claude Bilie-By-Nze." Je suis très ravie d'autant que c'est la troisième participation que je fais. J'ai obtenu par deux fois la troisième place et aujourd'hui, je suis la lauréate. En classe, j'ai toujours l'habitude de challenger mes élèves. Je leur dis de repousser leurs limites et aujourd'hui , j'aurais de bonnes raisons de les motiver davantage à aller plus loin. Je suis heureuse d'avoir remporté ce premier prix" dit-elle toute heureuse.

Le jour du prof de français, faut-il le rappeler, rassemble les enseignants de français et ceux qui enseignent en français dans les formations bilingues, partout dans le monde. Son objectif est de valoriser le métier d'enseignant de français par des activités et des évènements qui vont créer du lien et de la solidarité. Dans chaque pays, un comité national d'organisation va réunir les institutions et personnes engagées dans l'enseignement du et en français. L'Édition 2021 célébrée aujourd'hui porte sur le thème "COVID19. Et après ?".

Lena Mono Okemvelé, Pendy Elvin, Brice Moussounda , tous enseignants de français, ont magnifié cette initiative qui donne de la valeur à leur métier. Ils ont promis donner le meilleur d'eux en agissant au mieux pour les apprenants.