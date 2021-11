Madagascar: Orange Madagascar - L'Internet très haut débit Wifiber disponible dans le Nord

Depuis quelques jours, la partie Nord de l'île, notamment les villes de Sambava et d'Antsiranana, dispose d'un internet très haut débit dit Wifiber d'Orange Madagascar.

Ce sont des villes ayant des potentiels économiques, culturels et humains les plus importants à Madagascar. À titre d'illustration, l'exportation des produits phares comme la vanille et bien d'autres produits de rente comme le café et le girofle, fait la renommée de Sambava. En revanche, la ville d'Antsiranana qui est la plus grande ville du Nord, abritant le troisième port de Madagascar, vit d'une économie qui se base en partie sur la pêche, les industries du bois et les salines. Le tourisme constitue également le principal secteur d'activité de la région.

" Nous sommes à l'écoute de nos clients et de nos partenaires, et nous sommes là pour répondre à leurs besoins. En développant les infrastructures de télécommunications, et en mettant à disposition de la population et des opérateurs économiques locaux les outils nécessaires à leur développement, nous sommes en plein essor dans notre rôle, celui de moteur du développement de Madagascar. Nous allons continuer à accompagner Sambava et Antsiranana à bonifier leurs formidables potentialités, grâce au numérique " a expliqué Frédéric Debord, le Directeur général d'Orange Madagascar, lors de son déplacement dans le Nord.

Transformation numérique. À cette occasion, un colloque Wifiber a été organisé respectivement dans les deux grandes villes du Nord. Orange Madagascar a ainsi réuni les autorités locales et les opérateurs économiques de la région afin de présenter le Wifiber, la connexion internet illimitée sans limitation de volume et sans réduction de débit. Il est à noter que le Wifiber est actuellement disponible à Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Nosy Be, Antsirabe, Sambava et Antsiranana.

Ce colloque était également une occasion de recueillir directement les besoins des clients et futurs clients en vue d'apporter les meilleures solutions pour le développement de leurs activités tout en leur offrant la meilleure qualité de service. En effet, Orange Madagascar s'engage à accompagner les régions SAVA et DIANA dans leur transformation numérique, et à se mobiliser pour favoriser l'inclusion numérique et l'intégration économique de l'ensemble des régions de Madagascar. " Notre accompagnement touche aussi l'aspect social.

Orange est une entreprise responsable qui a une responsabilité particulière vis-à-vis des populations. Nous allons ainsi continuer à appuyer et à favoriser l'émergence de projets et de services innovants, intégrant les outils multimédia et Internet, à destination des populations éloignées, exclues, mal intégrées dans la vie numérique " a expliqué Benja Arson, président d'Orange Solidarité Madagascar.

Maisons digitales. Par ailleurs, Orange Solidarité Madagascar a remis des certificats de fin de formation à des femmes qui ont appris à se servir de l'informatique au sein des Maisons Digitales pour les femmes de Sambava et d'Antsiranana. Les Maisons Digitales pour les femmes ont été déployées pour favoriser l'insertion professionnelle des femmes pour qu'elles puissent être plus autonomes.

Des formations de base et de longue durée ont été offertes à ces femmes comme l'écriture, le calcul, l'utilisation d'un outil informatique et les usages d'Internet ainsi que de certains logiciels professionnels. Il existe actuellement près de 37 Maisons Digitales pour les femmes dans les 23 régions de Madagascar.