Madagascar: Décès - Boule, acteur majeur de la culture tananarivienne, s'en est allé

Parti trop tôt pour ses proches, Boule, un des activistes culturels les plus respectés et discrets dans la Capitale, est décédé hier des suites d'une longue maladie. Beaucoup de personnalités de l'art et d'autres domaines ont réagi à cette perte.

À commencer par Monique Rakotoanosy, président de la plateforme Ilontsera sur son compte Facebook. " Un ami, un parent, un fils... la conscience en acte, merci Boule. L'art aura toujours le dernier mot... Promis... Paix dans les cœurs ". Pour dire la place que tient le défunt dans le milieu de l'art à Antananarivo, un concert a été organisé le 17 novembre à la Teinturerie Ampasanimalo.

Plusieurs artistes et amis se sont bousculés sur scène. Bekoto, Silo, Loharano, Teddy Prezeau, Nate Tex, Dadlah Ben-J et bien d'autres, pour ne citer qu'eux, ont participé à cet événement de soutien pour l'aider dans sa maladie. Malheureusement, le sort en a décidé autrement. Boule a été un initiateur dans le milieu culturel de la Capitale.

Il a mis en place un lieu dénommée " Ligue à l'aise " à Ampandrana, devenu un repère artistique et culturel majeur. Il a aussi été un créatif et un entrepreneur culturel comme il y en a peu. Créant des activités et des événements toujours en l'honneur de l'art. Le déroulement des funérailles sera communiqué dans les jours à venir.