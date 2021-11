Madagascar: Le Sud Fenoarivo - Soirée réussie pour " Kintana Ampefiloha "

Convivial, festif et chaleureux, ces mots résument le déroulement du " Cabaret miavaka " au "Le Sud" à Fenoarivo, avec cinq pointures de la nouvelle vague du " folk " malgache. Malgré la pluie, la salle a été comble.

Cependant, la Jirama et ses coupures ont failli plomber l'ambiance. Tout est rentré dans l'ordre, les organisateurs s'étaient préparés, ils avaient un groupe électrogène au cas où, les premières notes ont été lancées. La troupe composée de Fanilo, Hoby, Douglas, Riri et Antsaly ont fait se succéder " Tadidinao ve ", de Railovy, " Ravoravo " de Mika et Davis, " Fanja " de Feo Gasy... La salle a tout de suite suivi le mouvement.

Il faut rappeler que cet évènement a été initié par les aînés de la parcelle Kintana de la cité Ampefiloha. Une des parcelles les plus actives de ce quartier. Histoire de ne pas laisser s'endormir la cohésion et la fraternité dans le voisinage. D'ailleurs, c'est Vitam Rasolo, un des meilleurs ingénieurs du son du pays et fils de Kintana Ampefiloha, qui a été l'une des clés de la réussite de cette soirée.

Tout comme le propriétaire du lieu, un aîné de la parcelle, qui a offert la salle gratuitement. Pas moins de 49 chansons ont été interprétées lors de cette soirée. Il y a eu du Solomiral, du Tarika Tarika, du Nanahary, du Njila, du Lôlô sy ny Tariny, du Mahaleo... Comme chaque année, la fête du Kintana Ampefiloha, pour se féliciter d'avoir réussi à traverser l'année, se tiendra le 27 décembre dans la parcelle. Une tradition auxquelles des pointures comme Bekoto du groupe Mahaleo ont déjà participé.