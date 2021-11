Madagascar: Film - "House of Gucci" diffusé chez Cinepax

Madagascar est intégré dans le lancement officiel du film " House of Gucci " de Ridley Scott (24 novembre 2021), programmé jusqu'au 2 décembre au Cinepax Ambodivona.

Ce long métrage " plonge dans trois décennies de l'histoire complexe de la famille Gucci qui mêle ambition, cupidité, trahison et meurtre ". Une histoire d'une famille pas comme toutes les autres, puisqu'il s'agit de celle qui a été au sommet de la mode internationale dans les années '60 et '70. À la source de ce film, un livre déniché par l'épouse de Ridley Scott, Gianna Scott, qui témoigne. " Comme j'ai passé la moitié de ma vie en Italie et que je suis fascinée par la mode, j'étais intriguée par la dimension passionnelle de cette histoire tragique. Même quand ils se sont perdus, ces personnages ont gardé leur passion intacte ".

Pour le réalisateur d'Alien, Blade runner, Gladiator, Thelma et Louise, " C'était une histoire familiale captivante. La dynastie Gucci était presque une famille italienne de sang royal au sein du milieu de la mode, et sa destruction a été provoquée par la famille elle-même avant de se propager autour d'elle. On ne pouvait qu'être intéressé par une telle trajectoire ". Dès lors, cela aurait été difficile de concevoir que le casting ne soit pas à la hauteur des ambitions de ce produit. Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Jack Huston, Camille Cottin, Salma Hayek, Al Pacino... rien que cela pour jouer les deux héritiers du royaume Gucci, leurs fils, leurs épouses, etc.

À travers " House of Gucci ", les capacités cinématographiques de la chanteuse Lady Gaga se confirment de plus en plus. Elle a réussi la prouesse de tenir tête à Adam Driver, tenant l'un des premiers rôles dans les dernières saga " Star Wars ". " Dès leur première rencontre, Adam et Lady Gaga ont sympathisé. Et c'était important car leurs personnages vivent une histoire d'amour ", fait remarquer Gianna Scott. Comme c'est un film sur les riches, le décor sublime souvent les scènes. Tandis que c'est Gucci, il a été tout à fait normal que côté habillement, la réalisation n'a pas lésiné sur les moyens.

Jared Leto, résume assez bien le film, une œuvre " sur la passion, l'art, la créativité et, bien sûr, la mode. Il parle aussi de loyauté et, évidemment, de trahison. J'ai été très surpris - mais aussi choqué - par cette histoire et j'espère que le public le sera également. Les célèbres mocassins Gucci vont avoir une autre résonance dorénavant, c'est certain ! ".