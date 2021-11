Sénégal: Variant omicron - Le Professeur Seydi tire la sonnette d'alarme

Un nouveau variant, dénommé omicron, a été découvert. Le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fann de Dakar, le professeur Moussa Seydi, s'est exprimé à cet effet pour tirer la sonnet d'alarme.

" Nous ne savons pas encore tout du variant omicron, mais nous savons qu'il a subi beaucoup de mutations et que sa nouvelle mutation concerne essentiellement les gènes spike, c'est-à-dire, les gènes de la protéine attaquée par les anticorps qui sont produits suite à l'administration de bon nombre de vaccins déjà existants. Ce qui pourrait affecter l'efficacité de certains de ces vaccins ", a-t-il souligné.

Cependant, dit-il, les fabricants de vaccins pourraient, si nécessaire, faire une mise à jour de leurs vaccins ou instituer une dose supplémentaire pour les rendre plus efficaces. " Je reste convaincu que la solution pour combattre ce variant sera trouvée, même si la sagesse impose de se préparer aux pires conséquences. Il faut se préparer à tout, car ce nouveau variant pourrait être plus transmissible et de ce fait, entraîner plus de décès, sauf si la vaccination massive est effective et efficace ou bien l'immunité anti-covid au niveau mondial élevée ", a-t-il soutenu.

Avant d'ajouter, les fabricants des vaccins Johnson and Johnson, Astra Zeneca, Moderna etc... sont en train de voir si leurs vaccins restent efficaces tels qu'ils sont administrés aujourd'hui ou non.