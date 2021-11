Sénégal: Goudomp - Olivier Boucal investi par Jammi Gox yi à la mairie et au département

Le président du mouvement Goudomp Debout, l'inspecteur du Trésor Olivier Boucal, a tenu sa grande cérémonie d'investiture pour les Locales du 23 janvier 2022. Il a été investi par la liste Jammi Gox Yi pour la municipalité et le conseil départemental de Goudomp.

C'est dans une grande effervescence que s'est déroulé le meeting d'investiture samedi du leader du mouvement Goudomp Debout, Olivier Boucal. L'inspecteur du Trésor dirige les listes communales et départementales de Jammi Gox Yi. Conscient de la tâche lourde et spécifique d'être à la course de deux postes à la fois, M. Boucal soutient qu'il compte sur les Goudompois pour changer la donne dans la commune et le départemental afin de voir une localité futuriste pour les cinq ans à venir. " Je dirige le Mouvement Goudomp qui n'est pas seulement dans la commune, mais également dans tout le département.

Je conduis la coordination de Goudomp et je suis en même temps le coordonnateur départemental du mouvement. C'est ce qui fait que cela m'a permis de sillonner tout le département. Il est vrai que dans chaque commune, nous avons présenté un candidat dont moi-même à la commune. Mais quand il a fallu faire une liste départementale, j'ai été choisi par les membres du mouvement pour diriger aussi la liste départementale ", a déclaré le candidat de Jammi Gox Yi. L'inspecteur du Trésor a indiqué aux électeurs, contrairement aux autres, qu'il n'est pas candidat pour de l'argent mais il est là pour accompagner les Goudompois à bâtir une ville neuve.

" Actuellement, nous cherchons une base forte dans le département. Cette investiture nous a permis de voir notre capacité de mobilisation et voir réellement si la sympathie que la population nous témoigne est vraie. Heureusement que oui. Nous avons vu qu'elle était avec nous. Ça été une vraie démonstration de force pour nous. Nous sommes rassurés de voir tous les quartiers sortir et nous témoigner leur solidarité. Nous allons redoubler dans le travail. Car, toutes ces personnes qui courent derrière nous, me poussent à faire mieux ", a-t-il lancé.

Par ailleurs, depuis 3 ans, le leader du mouvement Goudomp Debout est connu pour ses actions sociales à accompagner sa population. Il rappelle que depuis 3 ans, son mouvement organise chaque année des journées de consultations gratuites en déplaçant des médecins généralistes et spécialistes pour consulter les populations.

Mieux, il a permis aux populations d' accéder à la couverture maladie universelle en leur octroyant des carnets de santé pour bénéficier de la CMU. Sans oublier le suivi dans les financements et autres. Dans l'éducation, qui est son domaine également,- il a été professeur de philosophie avant de réussir à l'ENA-, M. Boucal a initié dans le département des journées de synthèse de philosophie. " On a l'habitude de voir cela qu'à Dakar. Mais, nous l'avons initié. On a également équipé en matériels les collèges et autres établissements", a-t-il fait savoir.