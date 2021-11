Sénégal: Changes commerciaux - Le commerce Chine-Afrique a atteint 185,2 milliards de dollars en 2021

Indiquant récemment, lors d'une conférence de presse tenu mercredi dernier, que le commerce sino-africain a été bien équilibré sur le long terme, le vice-ministre du commerce de la République Populaire de Chine Qian Keming a informé que de janvier à septembre 2021, le commerce Chine-Afrique a atteint 185,2 milliards de dollars, en hausse de 38,2% en glissement annuel.

Qian Keming a tenu à rassurer que la Chine ne vise jamais un excédent commercial avec l'Afrique et qu'elle prendra des mesures pour accroître les importations en provenance du continent. Face aux inquiétudes d'Afrique et à promouvoir le développement de haute qualité du commerce sino-africain", Qian Keming de rappeler que depuis 2000, les importations chinoises en provenance d'Afrique ont atteint 1,2 billion de dollars au total, avec des exportations de 1,27 billion de dollars. "Ces dernières années, le commerce bilatéral s'élevait à 200 milliards de dollars chaque année, les importations et les exportations de la Chine vers l'Afrique atteignant chacune 100 milliards de dollars.

La Chine a cherché à augmenter les importations en provenance d'Afrique, notamment en créant des centres d'exposition pour les produits africains dans la province du Hunan en Chine centrale et dans la province du Zhejiang en Chine orientale, ainsi qu'en allouant 5 milliards de dollars pour aider les entreprises chinoises à importer des produits d'Afrique" a-t-il appuyé. Poursuivant que la Chine a encouragé les entreprises chinoises à investir dans les secteurs de l'agriculture, de la fabrication et des services en Afrique ; les parcs industriels devenant une plate-forme importante pour l'investissement et la coopération sino-africaine.

Plus de 43 milliards de dollars d'investissements chinois en Afrique à la fin de 2020

Le vice-ministre du commerce Qian Keming a déclaré que la Chine accorde un traitement tarifaire de zéro à 97% des produits qu'elle importe de 33 pays africains les moins avancés et que le pays aidera davantage l'Afrique à augmenter la valeur ajoutée de ses exportations afin de soutenir sa transformation de fournisseur de matières premières à un producteur de biens industriels dans la chaîne de valeur mondiale, améliorant ainsi sa capacité globale d'exportation.

"De plus, les nouveaux investissements directs de la Chine en Afrique ont atteint 4,2 milliards de dollars en 2020, soit 56 fois plus qu'en 2003. À la fin de 2020, le total des investissements chinois en Afrique avait dépassé les 43,4 milliards de dollars, couvrant plus de 50 pays africains, ce qui contribuera à accroître les importations en provenance d'Afrique, selon les analystes" a-t-il confié. Qian Keming a aussi fait comprendre que depuis les années 1950, la Chine a été un important accélérateur du développement de l'Afrique.

"La Chine, en tant que grand importateur d'Afrique, a renforcé la coopération dans les domaines de l'investissement et du commerce avec le continent. La Chine et l'Afrique poursuivront les échanges technologiques dans des domaines tels que les secteurs verts et à faible émission de carbone, l'énergie propre et l'économie numérique, afin de parvenir au développement durable du commerce sino-africain" a déclaré pour sa part, Song Wei, chercheur à l'Académie chinoise de Commerce international et de coopération économique. Amadou Diop

COOPÉRATION DES GOUVERNEMENTS LOCAUX SINO-AFRICAINS

La Chine disposée à aligner ses stratégies de développement à celles des pays africains

Le Premier ministre chinois, Li Keqiang qui s'adressait, la semaine dernière, au quatrième Forum sur la coopération des gouvernements locaux sino-africains par visioconférence a indiqué que la Chine est disposée à aligner davantage ses propres stratégies de développement à celles des pays africains.

Le Premier ministre Li Keqiang a fait comprendre que la Chine et l'Afrique devraient étendre leur coopération pragmatique pour créer un avenir meilleur pour les 2,7 milliards de Chinois et d'Africains. Il a poursuivi que la Chine était disposée à aligner davantage ses propres stratégies de développement et celles des pays africains, et à renforcer l'échange d'expériences en matière de gouvernance urbaine, d'éradication de la pauvreté, de construction sociale et de modernisation agricole. Amadou Diop