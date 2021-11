Madagascar: UNFPA - La directrice exécutive adjointe, Diene Keita, en mission à Madagascar

C'est une première mission à Madagascar pour celle qui est également l'adjointe du Secrétaire générale des Nations unies.

Un agenda chargé pour Diene Keita, directrice exécutive adjointe du programme des Nations unies pour la santé sexuelle et reproductive (UNFPA) qui sera en visite à Madagascar à partir de ce jour jusqu'au 4 décembre prochain. Une (première) visite dans la Grande île qui s'inscrit dans le cadre des " 16 jours d'activisme pour mettre fin à la violence basée sur le genre ", selon un communiqué émanant du bureau de pays pour l'UNFPA à Madagascar.

La mission va ainsi réunir " les plus hautes autorités malgaches et les partenaires du développement afin de renforcer les engagements à fournir collectivement des services rapides et harmonisés pour mettre fin à la violence basée sur le genre, à donner la priorité à l'autonomisation économique des femmes et à assurer la promotion et la protection de leurs droits ". Et devrait constituer une occasion d'avoir " une appréciation de première main des activités en cours de l'UNFPA à Madagascar et de la réponse d'urgence à la crise humanitaire dans le Grand Sud ". Mais aussi " de rencontrer les responsables du gouvernement, du système des Nations unies et des membres de la société civile, des partenaires du développement, des communautés et des femmes et jeunes de Madagascar ".

Au menu. Une descente dans la région Androy, particulièrement à Ambovombe et Amboasary, sera également programmée dans l'agenda de Diene Keita. Ce, afin de mettre en place une réponse d'urgence à la crise humanitaire qui sévit dans cette partie du pays. Et ce sera également une opportunité pour cet émissaire de l'UNFPA de rencontrer des survivants de violences basées sur le genre (VBG), tout comme les groupes d'actions de jeunes et d'hommes travaillant pour lutter contre les VBG.

Étant elle-même adjointe du Secrétaire générale des Nations unies, Diene Keita consacrera un peu de son temps pour rencontrer les agences des Nations unies qui répondent à l'urgence du Sud et les autorités locales. Le calendrier de la missionnaire prévoit des activités pour les parties prenantes d'Antananarivo. Entre autres, des rencontres avec des femmes leaders, le Premier ministre et des ministres du gouvernement, des donateurs et partenaires ainsi que l'équipe de pays des Nations unies à Madagascar.