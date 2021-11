Madagascar: FFKM - Pour des élections libres et transparentes

Comme à l'accoutumée, une déclaration publique a clos le sommet de tous les dignitaires du Conseil oecuémique des églises chrétiennes ou FFKM. Et ce qui s'est déroulé, hier, à l'église catholique d'Ambohipo, n'a pas dérogé à cette règle.

Le 9e congrès national et le 43e comité central du FFKM qui viennent de faire tomber le rideau, hier, après cinq jours de conclave dans les locaux du Cénacle à Ambohipo, ont sorti une déclaration qui résume l'appréciation des centaines de participants aux réalités qui prévalent actuellement dans le pays ainsi qu'aux questions sociétales qui animent la société.

La crise sanitaire est donc au centre des préoccupations. Sur ce sujet, le Conseil exhorte les " fidèles ", et ils sont des millions, en réalité, qui sont adeptes des quatres confessions regroupées au niveau du FFKM, à " respecter les gestes barrières et les mesures sanitaires en vigueur " pour faire face à la nouvelle vague imminente de la pandémie. " La participation à la campagne de vaccination fait partie de ces mesures ", a glissé le révérend Vonjy Tahina Ranaivoharivelo, nouveau Secrétaire général du FFKM.

Mariage homesexuel. Sur le sujet de l'interruption thérapeutique de la grossesse, la réaction du Conseil est ferme. Son opposition à cette question polémique n'étonne pas. " La vie est divine. Nous réitérons notre opposition à tout projet lié à encourager l'avortement ", a déclaré l'Archevêque d'Antananarivo, Monseigeur Odon Marie Razanakolona, et non moins président en exercice du FFKM. Le Conseil a également déclaré, hier à Ambohipo, son rejet au mariage homosexuel. Sur le plan politique, le Conseil souhaite des " élections libres et transparentes ".

Et dans le cadre de la présidentielle de 2023, les dirigeants du FFKM souhaitent que la " vérité " prenne le dessus " avant, pendant et après " le scrutin. Ces derniers veulent, en effet, que la commission électorale, la Haute cour constitutionnelle et le gouvernement, concourent dans ce sens. Par ailleurs, la tension sociale interpelle également le FFKM qui estime que les " priorités du moment sont la lutte contre la pauvreté, la maîtrise de l'inflation et de la hausse du coût de la vie ainsi que l'insécurité ". À cet effet, les dirigeants du Conseil estiment qu'il est urgent de trouver des solutions face à la baisse du pouvoir d'achat des Malgaches.

Sommes d'argent. Le culte a également été saisi par d'autres paroisses et églises, pour marquer leur soutien au FFKM. Des figures politiques sont aussi de la partie. Ces dernières ont, en effet, contribué financièrement à la réalisation de ce 9e congrès national et du 43e comité central du Conseil œcuménique des églises chrétiennes. Le président de la République, Andry Rajoelina, lui, a offert des sacs de riz et de l'argent.

Hajo Andrianainarivelo et Naina Andriatsitohaina, quant à eux, ont appuyé financièrement la réunion qui s'est déroulée pendant cinq jours. Les opposants ont aussi mis la main à la poche pour participer aux dépenses liées à la réalisation du rendez-vous. Marc Ravalomanana, Hery Rajaonarimampianina et Rivo Rakotovao, ont, chacun, offert des enveloppes pour soutenir le Conseil œcuménique des églises chrétiennes dans le cadre de ce 9e congrès national.