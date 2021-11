Zambie: Nomination du Recteur du Séminaire théologique "St. Dominic" à Lusaka

Cité Du Vatican — Le Cardinal Luis Antonio G. Tagle, Préfet de la Congrégation pour l'Évangélisation des Peuples, a nommé le 24 septembre 2021 Recteur du séminaire théologique interdiocésain "St. Dominic" dans le diocèse de Lusaka, Zambie, le Révérend Jones Chitalu Mwale, du clergé diocésain de Kasama.

Le nouveau recteur est né le 6 juin 1969 à Kasama et a été ordonné prêtre le 3 août 1996. Il a obtenu un diplôme en philosophie et en études religieuses au séminaire St. Augustine Maior de Kabwe (1992), un baccalauréat au séminaire St. Dominic Maior de Lusaka (1996), une licence (2006) et un doctorat (2009) en études sur le mariage et la famille, à Rome. Après son ordination, il a été vice-président de la paroisse, assistant de l'économe général, puis économe à Chilubula, Kasama, et depuis 2009, professeur de bioéthique et de sexualité humaine au séminaire Saint-Dominique Maior à Lusaka.