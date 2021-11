Zambie: La catéchèse est au cœur de la vie de l'Église - 63 nouveaux catéchistes dans le district de Ndola

Ndola — "La catéchèse est au cœur de la vie de l'Église. En tant que catéchistes, vous êtes envoyés pour donner des instructions correctes au peuple de Dieu, à la lumière de l'Évangile", a déclaré Mgr Benjamin Phiri, Évêque du diocèse de Ndola, en Zambie.

L'occasion était la messe d'action de grâce, célébrée dans la cathédrale du Christ Roi à Ndola, pour les 63 catéchistes nouvellement diplômés. Tous les nouveaux catéchistes ont suivi une formation catéchétique intensive dans un institut catéchétique accrédité par le Vatican. Deux des 63 personnes sont décédées après avoir suivi le cours, mais ont reçu une reconnaissance honorifique.

Mgr Phiri a précisé que "les fidèles ne doivent pas être trompés, il ne faut pas leur ajouter ce qui n'est pas là. Le cœur de la foi dans l'Église catholique subsiste dans la Doctrine même de l'Église. Vous ne pouvez pas créer quelque chose de nouveau ou commencer à le compléter vous-même. Je ne peux pas le faire moi-même, et le pape non plus", a insisté le prélat. Par conséquent, donnez des instructions correctes afin que les gens puissent apprendre la vérité sur Dieu, l'Église et la façon de vivre la vie chrétienne".

"Quand je vois certains comportements dans la vie sociale et politique de nos chrétiens baptisés, je m'inquiète. Parfois, je vois des personnes qui font campagne pour un poste dans la communauté chrétienne ou dans le groupe apostolique et qui se battent pour un rôle, et je me demande si ces personnes savent ce qu'elles demandent ", peut-on lire dans le document reçu par l'Agence Fides.

Le 10 mai 2021, le Pape François a institué le ministère de catéchiste avec le Motu proprio Antiquum Ministerium (voir Fides Service 11/5/2021).