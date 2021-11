Congo-Kinshasa: Coopération - Le président de la République est rentré de la biennale de Luanda

Le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, a participé, le 27 novembre, à l'ouverture de la biennale de Luanda, un forum panafricain organisé chaque deux ans pour promouvoir la culture de la paix.

En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine (UA), le chef de l'Etat congolais ne pouvait que participer au forum organisé en partenariat entre l'Unesco, le gouvernement de l'Angola et l'UA. Ce forum vise à promouvoir la prévention de la violence et la résolution des conflits, en encourageant les échanges culturels en Afrique, le dialogue entre les générations et la promotion de l'égalité des sexes.

Plusieurs chefs d'Etat et leurs représentants ont assisté à la journée inaugurale. La deuxième édition de la biennale de Luanda a réuni en présentiel plusieurs dirigeants dont le président du Portugal, Marcelo Suza; Joao Lourenco de l'Angola; Denis Sassou N'Guesso du Congo Brazzaville; Vila Nova de Sao Tome et Principe et Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo de la République démocratique du Congo. Le Costa Rica et la Namibie étaient représentés à ce forum par leurs vice-présidents, tandis que d'autres leaders étaient en visioconférence.

Dans son allocution d'ouverture, le président Joao Lourenco a expliqué la façon dont les arts et le patrimoine interagissent avec les conflits, la réconciliation et les efforts pour construire des sociétés plus pacifiques. Pour avoir vécu plusieurs décennies de guerre civile, son pays, l'Angola, est mieux indiqué pour témoigner sur l'importance de la paix, a dit le Président Joao Lourenco.

Pour sa part, s'adressant aux participants, le président Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo a expliqué la motivation de cette initiative prise par l'UA en 2015. Tout en remerciant le président Joao Lourenco pour le respect de la périodicité de ce forum, après le premier rendez-vous de décembre 2019, Félix-Antoine Tshisekedi a annoncé l'ouverture prochaine à Kinshasa de la Maison de la culture africaine et afro descendante, le lancement du Festival panafricain de Kinshasa ainsi que le Grand Prix panafricain de littérature.

Notons que Félix-Antoine Tshisekedi était accompagné lors de cette visite éclair à Luanda du ministre de l'Intégration régionale, Didier Manzenga Mukanzu, et de son directeur de cabinet adjoint, Olivier Mondonge. Autres présences à signaler, celles d'Isidore Ndaywell, d'Alphonse Ntumba Luaba et de Lucien Lundula, tous membres du panel d'accompagnement de la mandature du président Félix Tshisekedi à l'UA.