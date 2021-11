Congo-Brazzaville: Conte - Les spectateurs découvriront "Mpandi et les deux objets magiques"

Julles Ferry Moussoki Mitchum, médaillé d'or aux 8es Jeux de la francophonie dans la catégorie conte, livrera un spectacle inédit " Le soir au Mbongui, épisode 1 ", le 17 décembre, à Brazzaville.

La prestation scénique " Le soir au Mbongui, épisode 1 " sera organisée par le conteur congolais, Julles Ferry Moussoki, par le biais de la compagnie Nzonzi. Ce spectacle se tiendra en soirée à partir de 17h 30 mn et l'entrée sera libre. Il permettra aux spectateurs de découvrir le conte " Mpandi et les deux objets magiques ", à travers lequel Julles Ferry va les faire voyager dans un univers sublime du conte teinté de malice, d'humour... Le message véhiculé se focalise sur l'amour, l'unité et le vivre ensemble.

Le conte " Mpandi et les deux objets magiques " parle, en effet, d'un village au temps de la grande famine. Mpandi, un jeune au ventre creux, n'a plus rien à se mettre sous la dent. En bon chef de famille, il décide d'aller dans la forêt pour chercher de quoi la nourrir.

Julles ferry Moussoki, une des figures importantes du conte congolais, a apporté avec élégance sa contribution dans le premier épisode de la web-série "Tal' ba mambu saison 2", avec comme rôle le génie de la forêt. Il apaise et apporte la bonne humeur de par la musicalité de sa voix. Il est le directeur artistique du festival Riapl (Rencontres itinérantes des arts de la parole et du langage). Formé en 2003 dans l'art de la parole et du langage, Julles ferry Moussoki sait faire voyager les passionnés de l'art dans l'univers du conte. Signalons que l'épisode 2 aura lieu en mars 2022.