Congo-Brazzaville: Vie associative - L'ADTT renouvelle ses instances dirigeantes

Julien Abou a été élu président de l'Association pour le développement de la terre Tongo (ADTT), au terme de l'assemblée générale élective qui s'est tenue, le 28 novembre, à Brazzaville.

L'assemblée générale élective de l'ADTT avait pour objectif de mettre en place les nouvelles instances dirigeantes. Le nouveau président, Julien Abou, est suppléé par Raphaël Ngatsono, Omer Elenga, respectivement premier et deuxième vice-présidents. La commission de contrôle et de vérification a été confiée à Urbain Patrice Boloko secondé par Okouya. Clotaire Bola, quant à lui, assume les fonctions de secrétaire général.

Après son élection, Julien Abou a lancé un appel à la cohésion autour de tous les enfants de la Tongo pour qu'ils s'impliquent réellement dans le développement de la localité. Il a rappelé les différents défis auxquels le nouveau bureau et les enfants de la terre Tongo doivent faire face, notamment le manque d' enseignants, les centres sanitaires non équipés et les routes. " Dans tous les villages de Tongo, quand vous y allez, vous constaterez effectivement que ce qui frappe, c'est ce dénuement total au niveau de l'enseignement, de la santé et des routes. Ce sont là, les défis que nous avons à relever, pourvu qu'on mette une organisation cohérente autour de tous les membres qui doivent contribuer à cette activité ", a-t-il rappelé.

Par ailleurs, le rapport moral du bureau sortant a révélé que l'inactivité de celui-ci était due à un empêchement persistant, qui a duré pendant plus d'une année et qui s'est montré comme un très grand frein à la bonne marche de l'ADTT.

Notons que l'ADTT a, à son actif plusieurs, réalisations, à savoir la réhabilitation du CEG de Tongo et de certaines structures sanitaires, la construction de bâtiments à l'école primaire de Tongo et des autres localités, à partir des efforts personnels des habitants et des enfants de la terre Tongo. " Nous avons la prise en charge des vacataires.

Et cette année encore, on va continuer à le faire, parce qu'on avait aucun enseignant au niveau du CEG. A ce propos, nous venons de recruter quatre enseignants, le premier en sciences physiques et mathématiques, suivi de français et anglais ", a indiqué Julien Abou, soulignant que l'action va continuer au niveau de l'école primaire et des structures sanitaires. Il a promis la coalisation des efforts avec les habitants de la terre Tongo pour bien amorcer cette action en liaison avec les pouvoirs publics.

Signalons que ces assises ont été marquées par l'observation d'une minute de silence en mémoire de l'ancien président, Jean Didier Elongo, décédé en l'espace de plus de trois mois seulement. L'ADTT, créée le 8 décembre 1991, existait bien avant sous le nom d'Association des ressortissants de le terre Tongo à Brazzaville.