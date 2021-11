Afrique: Ecrans Noirs - Un film marocain en or

" Annatto " de la réalisatrice Fatima Boubakdi a remporté la distinction suprême au cours de la cérémonie de clôture le 27 novembre dernier au palais des sports à Yaoundé.

L'édition 2021 des Ecrans Noirs, clôturée samedi dernier à Yaoundé par Bidoung Mkpatt, ministre des Arts et de la Culture (Minac), représentant personnel du président de la République, ne sera pas que mémorable pour l'Association promotrice de cette grand-messe du cinéma africain. Elle le sera aussi pour la Marocaine, Fatima Boubakdi, et son coup d'essai avéré coup de maître. Sa première expérience cinématographique comme réalisatrice lui vaut la distinction suprême.

Elle remporte l'Ecran d'or pour son long métrage " Annatto ", tourné entre le Maroc et le Sénégal, notamment à Azemmour, à Marrakech et à Béni Mellal. Le " film d'époque " relate l'histoire d'un commerçant musulman, mari d'Annatto, une femme métisse franco-sénégalaise, qu'il rencontre au gré d'un voyage. Il finit par tomber amoureux d'elle alors que leur mariage sous contrat a une durée déterminée. Il transgresse les clauses de leur union et l'amène au Maroc. Le drame commence pour l'héroïne. " Je suis très heureuse, touchée. Mais surtout, très honorée parce que Ecrans noirs c'est un très prestigieux festival qui a des échos positifs dans tout le continent ", a déclaré la lauréate de l'Ecran d'or, Fatima Boubakdi.

La vedette a été quelque peu volée à la réalisatrice marocaine par les youyous et danses des Camerounais félicitant leurs compatriotes primés. Narcisse Wandji a remporté deux prix avec son film " Bendskins ". Le réalisateur et scénariste est reparti les bras chargés de l'Ecran du meilleur film camerounais et de celui du meilleur scénario international.

Ce, quelques semaines après sa participation au Fespaco. Glory Chando Mokake a été sacrée meilleure comédienne africaine pour sa poignante performance dans " Little Sam Big Sam " de Billy Bob Ndive Lifongo. Elle y jouait le rôle d'une mère prête à tout pour sauver son fils, atteint d'une maladie cardiaque grave. Autre cinéaste pour qui cette édition sera inoubliable, c'est Sylvia Bright. La jeune actrice a vu sa carrière décoller en remportant le prix de la meilleure interprétation féminine dans " Hiddens Dreams " de Nchini Justin.

Avant de poser le clap de fin de la célébration des 25 ans du festival, le Minac a rendu hommage à tous ceux qui ont contribué au succès de cet évènement. Notamment, le chef de l'Etat Paul Biya, pour son soutien indéfectible à ce festival. Un Ecran d'or d'honneur a même été décerné au président de la République. Le PCA des Ecrans Noirs, le ministre Grégoire Owona, les administrateurs et le délégué général du Festival Ecrans noirs, Bassek ba Kobhio ont reçu les félicitations de l'Etat à travers le Minac pour le succès de l'édition des 25 ans.

Palmarès Ecrans Noirs 2021

Ecran d'or d'honneur : Président Paul Biya

Ecran d'honneur : Alphonse Béni

Catégorie Long et court métrages internationaux

Ecran d'or

" Annato " de Fatima Boukdady, Maroc

Prix spécial du jury : " La nuit des rois " de Phillipe Lacôte, Côte d'Ivoire

Ecran du court métrage fiction : " La star " de Kevin Mavakala, Congo

Ecran de l'interprétation féminine : Glory C. Mokake dans " Little Sam Big Sam " de Billy Bob Ndive Lifongo, Cameroun

Ecran de l'interprétation masculine : Kone Bakary dans " La nuit des rois " de Philipe Lacôte, Côte d'Ivoire

Ecran du scénario international : " Bendskins " de Narcisse Wandji, Cameroun

Ecran du scénario Afrique centrale : " Mon cœur balance " de Paul Stevek, Cameroun

Catégorie documentaire

Ecran du documentaire international : " En route pour le milliard " de Dieudo Hamadi, RDC

Ecran du documentaire court : " Mada " de Laurent Pantaléon, Réunion

Mention spéciale du jury : " Xaar Yalla " de Mamadou Gueye, Sénégal

Ecran du documentaire camerounais : " Mélodie du mboa " de Yannick Mindja

Catégorie série et web-série

Ecran de la meilleure série : " Mami Water, le mystère d'Iveza " de Samantha Biffot, Gabon

Mention spéciale du jury : " Power And Law " de M'Bro Lath, Cameroun

Ecran de la web-série : " Amour défendu " d'Oumar Nsangou

Catégorie Long et court métrages Cameroun

Ecran de l'interprétation féminine : Sylvia Bright dans " Hiddens Dreams " de Nchini Justin

Ecran de la meilleure interprétation masculine : Jymmy Koy dans " Confinés " de Gilles Parfait Owona

Ecran du court métrage : " Alone " de Jean Marc Anda

Ecran du scénario : " Je me marie " de Bouna Guazong

Prix 10 jours pour un film : " Jericho " de Sidoine Bekono Mekinda