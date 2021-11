Cameroun: Lutte contre le VIH/SIDA - Des journalistes au CIRCB

Ces professionnels de médias spécialisés dans les questions de santé ont été édifiés sur les missions du Centre de référence Chantal Biya le 26 novembre dernier à Yaoundé.

Une rencontre entre deux mondes qui contre toute attente se complètent et collaborent en synergie. L'Association des journalistes scientifiques et communicateurs pour la promotion de la santé (AJC-Prosanté) est venue le 26 novembre dernier à la rencontre des responsables du Centre international de référence Chantal Biya pour la recherche sur la prévention et la prise en charge du VIH/sida (CIRCB) à Yaoundé.

Accueillie par le Dr Godwin Nchinda, directeur adjoint du CIRCB, et son équipe, la délégation des journalistes conduite par la vice-présidente de l'association, Virginie Bousnoum, s'est imprégnée des différentes activités de la structure spécialisée dans la recherche. Les missions du Centre de référence Chantal Biya, entre autres la lutte contre le sida et la recherche d'un vaccin contre le VIH, ont été expliquées aux invités par des experts-maison.

Le Pr. Céline Nkenfou, chef de laboratoire et chef de la cellule de coopération et de planification stratégique au CIRCB, a détaillé le Programme national de diagnostic précoce, permettant la détection des cas de VIH chez les enfants, et leur mise immédiate sous traitement. " Plus de 120.000 enfants ont déjà été testés grâce aux Points of Care retrouvés sur le territoire national ", a précisé le Pr. Céline Nkenfou.

Pour ce cheval de bataille du CIRCB qu'est la transmission du VIH de la mère à l'enfant, le directeur adjoint et les responsables du Centre ont sollicité la contribution appuyée des journalistes, notamment en termes de sensibilisation. Un autre pan des activités du CIRCB, plus actuel, était également au cœur des réflexions. En avril 2020, le Centre a été désigné par le gouvernement comme un laboratoire agréé pour le diagnostic du Covid-19.

Comme l'a révélé le Dr Joseph Fokam, chef du laboratoire de virologie du CIRCB, 52.000 tests PCR du Sars-Cov2 ont été réalisés à cette date, et d'autres le seront encore dans le cadre des démarches pour les voyageurs et les grandes compétitions sportives telles que la Coupe d'Afrique des Nations en janvier 2022. Le séjour des journalistes de santé au CIRCB s'est achevé par un tour dans les laboratoires et dans les unités techniques médicales.

Cette rencontre est une des articulations en marge de la 34e journée de lutte contre le VIH/sida qui sera célébrée le 1er décembre prochain. Ces 29 et 30 novembre dans ses locaux, de 9h à 15h, le CIRCB organisera des campagnes de dépistage de VIH gratuites, anonymes et volontaires, en plus de tests de dépistage du Covid-19.