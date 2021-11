Sénégal: Une vague de compassion pour Krépin Diatta

Dakar — L'attaquant sénégalais Krépin Diatta, blessé et forfait pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN) prévue du 9 janvier au 6 février, a certainement pu mesurer la place qu'il occupe dans son pays en général, et dans son football en particulier, vu les témoignages venus de partout à l'annonce de son absence pour plusieurs mois.

Ce week-end, le président de la République, Macky Sall, a tenu à adresser ses vœux de prompt rétablissement à l'attaquant de l'AS Monaco (élite française), blessé la semaine dernière.

"De tout cœur avec notre compatriote, l'international Krépin Diatta (... ) Bon courage Krépin. Reviens-nous encore plus fort ! Avec mes prières et vœux de prompt rétablissement", a tweeté le président de la République.

Finaliste de la CAN 2019, Krépin Diatta a pourtant connu un début de saison difficile dans son club où il a fait une préparation tronquée en raison du Covid-19. Ses dernières sorties ont cependant été plus intéressantes, selon les observateurs.

Ses derniers matchs aux éliminatoires de la Coupe du monde 2022, avec la sélection nationale, et la rencontre de Ligue 1 contre Lille (2-2), où il a ouvert son compteur de buts avant d'être blessé, en sont les preuves.

Malheureusement, c'est ce jour-là que son élan a été coupé net par cette blessure au genou, qui pourrait sonner la fin de sa saison, selon des prévisions de son club.

Dimanche, contre le RC Strasbourg (élite française), l'AS Monaco a tenu à lui manifester son soutien en confectionnant des t-shirts à son nom, que ses coéquipiers ont portés lors de leur entrée sur la pelouse.

Avant le chef de l'Etat, le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, a publié un communiqué dès l'annonce de la blessure de l'attaquant des Lions.

"Je voulais juste prendre de tes nouvelles et t'exprimer toute notre solidarité dans ces moments difficiles. Sache que nous sommes de tout cœur avec toi. Tes coéquipiers joueront chaque match pour toi et avec toi, jusqu'à ton retour. Tu es et demeures un vrai Lion", a écrit M. Senghor.

Devant les médias, ce samedi, le sélectionneur national, Aliou Cissé, a réagi à la blessure de Diatta en évoquant "une perte pour la sélection nationale", dans la mesure où l'absence de l'attaquant "peut chambouler" son dispositif.

"Ça fait sept mois que l'équipe joue ensemble. Et les automatismes sont en train de se créer", a rappelé Cissé, soulignant que le profil de Krépin Diatta est "un peu spécial".

"Mais on a d'autres profils, à nous de nous adapter", a ajouté le sélectionneur national, lui souhaitant un prompt rétablissement.

S'il déplore cette blessure, Cheikh Sidy Bâ, un ancien capitaine des Lions, estime que le staff technique national dispose de moyens pour pallier cette absence.

L'ancien défenseur, aujourd'hui chroniqueur à la RTS 1, estime qu'il y a plusieurs possibilités, la sélection nationale disposant d'autres footballeurs pouvant évoluer dans le couloir animé par l'attaquant de l'AS Monaco.