Togo: Pidassa prend la tête du SCRIC !

Ça bouge à la tête de certaines directions, dont le SCRIC (Service Central de Recherches et d'Investigations criminelles). Depuis après la nomination du Colonel Kodjo Amana à la tête de la Gendarmerie, ce sont plusieurs nominations qui sont officialisées.

Entre autres, il y a celle du Colonel Pidassa Pakayi, comme nouveau patron du SRIC, dont les interpellations ces derniers temps sous sujet à critique près des populations.

Outre Pidassa, d'autres comme les Lieutenant-Colonel Soulé et Akpéli sont nommés respectivement Adjoint au Directeur des opérations et de l'emploi et Directeur du Centre opérationnel régional de la 1ère région de la Gendarmerie.

Quant au Lieutenant-Colonel Hodin, il devra désormais diriger le Centre opérationnel central de la direction des opérations et de l'emploi, chargé du renseignement opérationnel. Quant au Chef d'Escadron Biao, il aura en charge, la Division organisation et emploi de direction des opérations et l'emploi.

Enfin, le Chef d'Escadron Kabya est nommé commandant du Groupement de la Gendarmerie mobile N°2 de la 2ème région, alors que les Chefs d'Escadron Tcha-Gafo et Abalo Komi se retrouvent commandement de la 2ème section et Chef par intérim du Groupement de la gendarmerie de la région des Plateaux. Le commandement de la 1ère section de recherche revient au Capitaine Fangba et celui de la compagnie de Kpélé-Akata est désormais l'affaire du Lieutenant Eklou Kokou Dzidzom.