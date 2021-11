Maroc: FMEJ - Assemblée générale constitutive de la section de Souss-Massa les 3 et 4 décembre à Agadir

Casablanca — La Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ) tiendra, les 3 et 4 décembre à Agadir, l'Assemblée générale constitutive de sa septième représentation dans la région de Souss-Massa.

A cette occasion, la Fédération a indiqué, dans un communiqué, qu'elle "continue, dans le cadre de sa nouvelle ligne stratégique adoptée lors de son assemblée générale extraordinaire du 3 juillet 2020, la construction de ses structures organisationnelles régionales", notant que l'Assemblée générale constitutive de la section régionale de Souss-Massa se tiendra en présence de plus d'une soixantaine d'éditeurs de journaux du centre et des régions, ainsi que des responsables des sections régionales de la fédération.

La Fédération dit apprécier la valeur de cette section fondée dans une région qui constitue aujourd'hui le véritable centre du pays, comme souligné dans le discours royal à l'occasion du 4e anniversaire de la Marche verte, ajoute le communiqué, notant que la FMEJ prend la responsabilité de relever les défis de cette région qui constitue une plate-forme de développement solide entre le nord et le sud et incarne la richesse et la diversité de la culture marocaine.

Dans ce sens, la fédération a décidé que l'ouverture de cette section régionale soit l'occasion de réunir, pour la première fois, les chefs des régions du nord et du sud du Royaume pour discuter des enjeux de la régionalisation avancée et susciter un débat national entre ces régions et les médias régionaux sur les différents chantiers de développement, ajoute le communiqué.

Cet effort organisationnel "n'est pas un objectif en soi, mais plutôt un moyen de coopération entre confrères afin de sauver les médias régionaux de leur crise actuelle", conclut le communiqué

La FMEJ a réussi, dans une durée d'un an, la mise en place de ses sections dans les régions de Dakhla-Oued Ed-Dahab, Laâyoune-Sakia El Hamra, Guelmim-Oued Noun, l'Oriental, Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, et Marrakech-Tensift-el Haouz, portant ainsi le nombre de ses adhérents à plus de 250.

La Fédération prévoit la constitution prochaine des sections Fès-Meknès, Béni Mellal-Khénifra et Drâa-Tafilalet.