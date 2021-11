Afrique: Lutte contre la grippe aviaire - Plus de 443 cartons de poulets impropres à la consommation saisis au Burkina

Le Ghana a récemment déclaré l'influenza aviaire hautement pathogène (grippe aviaire). Conformément à la réglementation en vigueur, l'importation des produits aviaires et d'origines aviaires en provenance des pays touchés par cette maladie est interdite.

C'est en application de cette règlementation et dans le soucis de protection de la santé animale et de la santé Publique, que les services vétérinaires ont procédé le 28 Novembre 2021 à la destruction desdits produits. C'était en présence des autorités de la province du Nahouri, de la Direction Régionales des ressources Animales et Halieutiques du Centre Sud, de la presse et des forces de l'ordre (Police, Gendarmerie et Douane).

En dehors de la situation zoo sanitaire qui interdit l'importation de ces produits, force est de constater qu'ils restent tout de même impropres à la consommation à cause des conditions de production (inconnues) et de transport (inadaptées). Leur consommation pourrait à long terme être sources de maladies graves.

Ces multiples saisies interviennent après les visites du Ministre YERBANGA au niveau des postes vétérinaires frontaliers du pays où il a encouragé les agents vétérinaires et les forces de défense et de sécurité à surveiller et à saisir toute importation de vollailles et de leurs produits dérivés en provenance des pays voisins.

Les services vétérinaires appellent à la vigilance et à la coopération des populations surtout à l'approche des fêtes de fin d'année afin qu'ensemble les importations frauduleuses soient dénoncées et saisies.