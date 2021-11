Congo-Brazzaville: Littérature - Aline Olga Lonzaniabeka dédicace ses ouvrages à Pointe-Noire

Deux ouvrages de l'écrivain-colonel Aline Olga Lonzaniabeka ont été présentés, le 27 novembre, à l'amphithéâtre Trois martyrs de la base aérienne de Pointe-Noire, à l'occasion de la célébration de la 29e édition de la Journée internationale de l'écrivain africain organisée par la direction départementale du Livre et de la lecture publique.

Le livre "La femme congolaise et la défense de la Nation", préfacé par le général Norbert Dabira, et "L'intégration des femmes dans la dynamique des institutions militaires", préfacé par Antoinette Sassou N'Guesso, sont les deux ouvrages présentés à l'occasion de la journée d'hommage aux écrivains africains " Cette journée est une occasion de faire l'éloge de l'écriture et la réalité, rendre hommage à l'engagement des hommes de plume pour la liberté des peuples ", a dit Alphonse Chardin N'kala, directeur départemental du livre et de la lecture publique de Pointe-Noire. " Cette journée célébrée cette année sur le thème " Les lettres africaines face à l'épreuve du livre numérique : enjeux et perspectives " doit être l'occasion pour les écrivains africains de regarder leur histoire en face afin de voir plus claire dans leur identité, leur rôle et leur mission ", a-t-il ajouté.

Officier des Forces armées congolaises, Aline Olga Lonzaniabeka peut être considérée comme un modèle en ouvrant par ses deux essais la liste des écrivaines-militaires. Paul Elton Nzaou, Marcel Mouteho, Athanase Moussoundi, en faisant tour à tour la critique littéraire desdites œuvres, ont loué les mérites de l"écrivaine qui, de sa plume, met en lumière le soldat, fait un plaidoyer pour l'intégration des femmes dans les institutions militaires. Les différentes présentations ont été entrecoupées de la lecture des extraits de textes par le conteur Jorus Mabiala. Publiées aux Editions Hemar, ces deux ouvrages sont donc l'aboutissement d'une longue réflexion, d'une recherche approfondie sur la condition de la femme au sein des Forces armées congolaises.

En félicitant l'auteure, le général Jean Ollessongo Ondaye, commandant de la Zone militaire de défense n°1, a souhaité que d'autres femmes puissent emboîter le pas. " Elle a ouvert une large fenêtre et à ses collègues femmes de suivre son exemple car l'écriture est un langage ", a t-il dit.

Aline Olga Lonzaniabeka est officier d'administration. Elle a reçu sa formation initiale d'officier à l'Academie militaire Marien-Ngouabi. Elle fait partie de la première promotion ayant en son sein le personnel féminin dénommée " Promotion commandant Essengo 1998-2001 ". Elle est titulaire d'une licence d'études supérieures et d' administration et des entreprises obtenue au Sénégal, titulaire d'un master en management des ressources humaines, d'un master en études stratégiques, sécurité et politique de défense et conflits armés, obtenu au Centre d'études diplomatiques et stratégiques IN-SEECU en France. Son parcours professionnel, dans différents services rattachés à la présidence de la République, l'amène à la fonction de directrice de l'administration et de finances avec rang et prérogatives de conseiller technique du président de la République.

Depuis 2019, elle est présidente de l'antenne Fawe-Congo. Une organisation non gouvernementale panafricaine qui fait la promotion de l'équité et de l'égalité dans l'éducation en Afrique.