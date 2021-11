Congo-Brazzaville: Journée de la République - La jeunesse d'Ignié à l'honneur

De l'évocation sur les symboles de la République au match de football en passant par la remise des kits scolaires aux meilleurs élèves de la localité, la communauté urbaine d'Ignié, dans le département du Pool, a commémoré le 28 novembre, à sa manière, la 63e Journée de la proclamation de la République.

Après la levée des couleurs au siège de la mairie, l'assistance a suivi l'évocation du chef de service Instruction civique à la sous-préfecture d'Ignié, Nel Hervé Niamanké. Selon lui, cette célébration ne pouvait être effective sans les symboles que sont le drapeau national, la devise de la République, l'hymne national, le sceau et les armoiries ainsi que l'effigie du chef de l'Etat. Parmi ces symboles, il a insisté sur le drapeau qui est de forme rectangulaire, de couleurs verte et rouge séparées par une bande jaune en diagonal. En effet, le drapeau est inscrit à l'article 3 de la Constitution du 25 octobre 2015.

" Le vert étant du côté de la hampe, le drapeau est l'emblème du pays, l'expression et l'identité de tout le peuple congolais. Ne peut flotter que le drapeau qui reflète les normes prévues par les textes en vigueur, qui mesure 1, 80 m de long sur 1,20 m de large. A ce titre, il doit flotter sur tous les édifices publics et privés et respecter partout dans un rayon de 100 m ", a conclu Nel Hervé Niamanké.

Concernant les kits scolaires, ils ont été remis aux seize meilleurs élèves des cycles préscolaire, primaire et secondaire. Le fait marquant de cette journée reste, sans nul doute, la finale du tournoi de la République qui a opposé les équipes de la Fondation développement d'Ignié, du quartier campement, à Jésus sauveur, du quartier Dzibou. Après un score de parité de zéro but partout, ce sont les blancs de Jésus sauveur qui l'ont emporté lors de la fatidique épreuve de tirs au but 5-3.

A l'issue de cette rencontre, les deux formations ont été récompensées par les organisateurs. Député de la circonscription unique d'Ignié, José Cyr Ebina s'est félicité de cette initiative. " C'est un sentiment de joie tout simplement parce qu'il faut faire vivre les jeunes. La fête de la République prouve que le pays vit avec sa jeunesse. Je félicite l'administrateur-maire pour cette initiative qui nous a permis de nous retrouver avec la jeunesse d'Ignié et le travail que la sous-ligue a fait dans l'organisation de ce tournoi de football ", a-t-il déclaré.

Justifiant son initiative, l'administrateur-maire de la commune d'Ignié, Assitou Kamara Somi, a indiqué que la République était aussi les enfants à qui il faut relayer le témoin. Il faut, a-t-elle déclaré, que les enfants s'imprègnent déjà des valeurs de la République dès le bas âge pour devenir des citoyens modèles demain.

" Comme vous pouvez voir, la ville est en ébullition, je suis ravie de voir que cette journée va marquer les esprits étant donné que nous avons attiré toute la jeunesse. Je suis certaine que certains de nos enfants ignoraient l'importance de ce jour. L'évocation qui a été faite à la mairie et le match marqueront leurs esprits. Je pense que dorénavant, ils s'interrogeront nécessairement sur la notion de République, les passages d'un régime à un autre et qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir la souveraineté de notre pays ", a conclu Assitou Kamara Somi.