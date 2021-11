Congo-Brazzaville: Pointe-Noire-Brazzaville à pied - Douze marcheurs relèvent le défi

Le projet qui semblait être une utopie a été finalement réalisé par douze marcheurs, lesquels ont relevé le défi de faire Pointe-Noire-Brazzaville à pied. Ils ont parcouru 384 km sur les 500 prévus. " Marcher, courir pour la cause " a été le défi à la fois sportif, humanitaire et touristique.

Les douze marcheurs ont été accueillis le 27 novembre à Brazzaville par l'Association des anciens internationaux congolais (Asico), après leur merveilleuse aventure qui a duré six jours. " L' Association des anciens sportifs internationaux congolais a été créée pour soutenir les bonnes causes.

C'est une marche qui a été engagée pour faire la promotion de la lutte contre le diabète, une maladie qui sévit dans notre pays et pour laquelle on ne fait pas attention alors qu'en faisant de l'exercice, par exemple, on essaie de réduire les effets de cette maladie. Donc, savoir que les jeunes Congolais allaient marcher de Pointe-Noire à Brazzaville pour la promotion de cette cause, cela nous a touchés ", a expliqué Firmin Dinga, le président d'Asico.

C'est un collectif qui est resté fidèle à ses principes, à savoir permettre aux personnes ordinaires de faire les choses extraordinaires. D'où est partie l'idée de cette marche. Seulement, pour des raisons logistiques, cette initiative qui devait être lancée, le 20 novembre, à Pointe-Noire a finalement débuté le 21 du même mois à Malélé. " Sur le plan sportif, je veux retenir que le fait de faire ce parcours à pied a été quelque chose d'extraordinaire. C'est par l'effort qu'on se lève. Je dis bravo à tous les athlètes qui ont participé car ils ont tous mouillé le maillot pour la cause du diabète", a expliqué Rodrigue Dinga Mbomi.

Les marcheurs ont bouclé la première étape en arrivant à Mvouti, soit 70 km parcourus. Après une première nuit passée à Dimonika, ils ont parcouru 45 km pour atteindre Dolisie. " Il y a des étapes mémorables. La première est celle qui nous a fait partir de Mvouti à Dolisie. Nous avons dormi à Dimonika, dans le Mayombe, et c'est un site exceptionnel à visiter. Entre Dimonika et Dolisie, on a affronté Masseka. Cette étape était beaucoup significative ", a commenté Rodrigue Dinga Mbomi, promoteur du projet.

Dolisie-Nkayi, une distance longue de 81 km, a constitué la troisième étape du circuit après Nkayi-Loutété longue de 82 km. Les marcheurs ont atteint les 61 km qui relient Loutété à Mindouli lors de la 5e étape. Le temps perdu dans la sensibilisation sur le diabète ne leur a pas permis de finir les kilomètres prévus. " Nous sommes arrivés à Mindouli la nuit et avons pris un véhicule qui nous a transportés à Ignié ", a-t-il témoigné. Ignié-Brazzaville (45 km) a été la dernière étape de cette marche dont le but consistait à sensibiliser à la maladie du diabète et comment s'en prémunir.

Le deuxième objectif permettra de mener une campagne de dépistage auprès de la population. Le troisième objectif visé est celui de développer une application digitale pour que la population puisse bénéficier des informations sur le diabète et sur comment s'en prémunir en faisant du sport. " Ce n'est qu'un premier pas. On parle de Pointe-Noire-Brazzaville à pied mais le vrai sujet, c'est la lutte contre le diabète. Le but de cette marche, c'est de lever les fonds pour un dépistage pour que la population soit en meilleure santé. Ce projet va continuer. L'heure est avant tout au plaisir de savourer cet effort. Le travail ne fait que commencer ", a indiqué Dinga Mbomi.

La prochaine édition aura lieu en novembre 2022 avec le souhait d'avoir plusieurs participants, a indiqué le promoteur du projet. " Il y a beaucoup d'entre nous qui sont volontaires et qui veulent que ça vienne vite pour pouvoir participer à cette marche. Dans la mesure de nos possibilités, nous apporterons notre contribution ", a, par ailleurs, souhaité le président d'Asico.