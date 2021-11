Congo-Kinshasa: Aménagement du territoire - Guy Loando Mboyo au Grand Katanga pour vulgariser la Pnat

Déterminé à impliquer tous les acteurs dans la réussite du processus de la réforme de l'aménagement du territoire, le ministre d'État chargé de ce secteur met les bouchées doubles pour assurer la vulgarisation de la Politique nationale de l'aménagement du territoire (Pnat).

Après la ville de Kinshasa, l'ex -province orientale et le Nord-Ubangi, Guy loando Mboyo veut quadriller tout l'espace du grand Katanga. À la tête d'une forte délégation des experts de son administration, il est arrivé le 28 novembre à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, pour lancer la campagne de vulgarisation et de mise en oeuvre de la Pnat et de collecte des données.

" Nous sommes ici, avec les experts de l'administration, pour lancer la campagne de vulgarisation de la Pnat. On doit aussi collecter les données sur le terrain qui vont nous permettre de finaliser l'élaboration du schéma national d'aménagement du territoire. C'est un travail hautement technique qui demande la participation des autorités provinciales, parce que au delà de ce schéma, il y a les plans provinciaux d'aménagement du territoire qui doivent être élaborés avec les autorités sur place", a déclaré Me Guy Loando Mboyo à sa descente d'avion à l'aéroport de la Loano, en présence du vice- gouverneur et de quelques ministres provinciaux venus l'accueillir.

Après la ville de Lubumbashi, le ministre d'État chargé de l'Aménagement du territoire se rendra à Kolwezi dans le Lualaba, à Kamina au Haut-Lomami et à Kalemie dans le Tanganyika pour donner le go de la campagne de vulgarisation de la Pnat.