Congo-Brazzaville: ARTs martiaux - Les judokas congolais célèbrent la journée de la République

Les meilleurs judokas des différents départements du Congo ont participé, le 28 novembre au palais des sports de Kintélé, à la première édition du tournoi de la République.

Tout a commencé par le défilé de certains acteurs du judo, notamment les officiels de table, les arbitres et les représentants des ligues de Brazzaville, Pointe-Noire, la Sangha, la Cuvette, la Cuvette-Ouest, le Pool, la Bouenza, la Lékoumou et le Niari. Les judokas ont, en effet, décidé d'immortaliser la célébration de la Journée de la proclamation de la République en s'affrontant sur le tatami. Une manière de marquer officiellement le retour des compétitions de judo au Congo.

Cette compétition, organisée par la Fédération congolaise de judo et disciplines associées(Fécoju-Da), a réuni les champions départementaux de chaque catégorie. Les dirigeants du judo congolais profiteront des résultats de ce tournoi pour constituer l'ossature des Diables rouges.

Le président de la Fécoju-Da, Me Francis Ata, qui a assisté à tous les combats aux côtés du représentant du ministre des Sports, le directeur des activités sportives, Clin Samba-Samba, puis du représentant du Comité national olympique et sportif congolais, Fernand Ondono, a invité tous les acteurs du judo à poursuivre le travail pour l'épanouissement de ce sport.

" Nous sommes très satisfaits de la qualité des combats. Ce tournoi se déroulera désormais chaque 28 novembre. Le Congo a besoin des résultats de notre part, nous devrons ainsi conquérir tout le pays et l'international. Pour ce faire, nous devrons être disciplinés afin de réaliser tous nos projets ", a déclaré Me Ata.

Pointe-Noire prouve sa suprématie

Au terme des finales en individuel et en équipes, les champions ont été récompensés dans les différentes catégories. Très motivés et déterminés, dès l'entame des combats, les judokas de Pointe-Noire ont tout donné pour obtenir une place au podium.

Devant leurs partenaires venus des quatre coins du pays, les Ponténégrins ont bel et bien célébré la fête sur le tatami, en mettant en exergue leur savoir-faire.

En tout cas, la fête était belle, puisque les athlètes de Brazzaville ont également marqué positivement leur présence au moment où les jeunes de la Bouenza ont, de leur côté, réussi à se frayer un chemin parmi les titans. Les huit athlètes de la Sangha n'ont pas aussi fait le déplacement en vain, car ils ont pu bousculer leurs partenaires lors des préliminaires. Du coté du Pool, des deux Cuvette, de la Lékoumou et du Niari, cette compétition a été considérée comme un espace d'apprentissage.

L'équipe de Pointe-Noire s'est ainsi placée à la première place, suivie de Brazzaville et de la Bouenza. En individuel, Loïck Foungué s'est emparé de la médaille d'or, dans la catégorie des -60kg, devant Awassi Songo (médaille d'argent) et de Orcy Mbela qui s'est contenté du bronze. Chez les -66kg Saint Itoua a terminé 1er, devant Chadly Bobouta et Michel Babossebo.

Les athlètes des -73kg ont vu Goberty Pembele porter l'or, tandis que Binocha Mahoungou a gagné de l'argent et Appot Zoung, le bronze. Le trio de Fordus Ondoua, Chadrack Amboyo et Loïck Termina a respectivement dominé la catégorie des- 81kg au moment où chez les - 90kg, Junior Ithiéré a remporté l'or devant Ella Ngassaki et Bonheur Nguié. Dans la catégorie des - 100 kg, Bita Ngangoula a marqué son entrée dans le palmarès des champions. Il est suivi de Papou Sankaré et Djelvany Nkouka.

Du côté des 100kg, Aboury Mayonde a imposé sa loi. Il est secondé par Ardel Samba et Claude Kentoula. Chez les dames, Ninelle Ngouala a été consacrée championne, devant Angèle Ikonga et Astride Sakoula.