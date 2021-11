Afrique: Coupe africaine de la Confédération - L'AS Otohô assure le minimum

L'AS Otohô a pris une légère option sur Gor Mahia du Kenya en s'imposant 1-0, le 28 septembre, au stade Alphonse- Massamba-Débat, en match aller du tour de cadrage.

Le résultat obtenu symbolise toutes les difficultés des clubs congolais à mieux gérer les doubles confrontations cette saison, surtout les rencontres à domicile. A défaut de faire le plein de confiance à domicile, l'AS Otoho ne retiendra de positif que sa courte victoire. Et pourtant, le représentant congolais resté en lice n'est pas à l'abri d'un éventuel retournement de situation, le 5 décembre, à l'extérieur, lors de la manche décisive au cours de laquelle le vainqueur gagnera son ticket pour disputer la phase de poules de la Coupe africaine de la Confédération.

Ce résultat est la conséquence logique des deux visages présentés par l'équipe championne du Congo sur le terrain. D'abord, celui de la première mi-temps qui montrait les signes d'une équipe moins engagée, dépassée par l'enjeu de la rencontre d'autant plus qu'elle a terminé la première partie sans créer une véritable occasion franche de but.

En plus, il y a eu beaucoup de déchets dans les transmissions et des mauvais choix dans les dix-huit mètres. " Les bons joueurs sont ceux qui savent tuer le match au bon moment. Combien de fois on a eu des occasions ! Cela ne doit pas marcher comme ça. C'est désolant ", a déclaré Alou Badra Diallo, le coach de l'AS Otoho visiblement contrarié par la copie présentée par ses poulains, surtout en première mi-temps.

Ensuite, les changements opérés dès la reprise lui ont permis d'afficher un autre visage. Couplé avec la fatigue de l'adversaire qui a joué tout le match avec les mêmes joueurs, l'AS Otohô avait de la place pour s'imposer sur un score conséquent. Hélas, ses joueurs ont fait les choses dans les détails. A défaut de l'emporter largement, elle s'est contentée d'un seul but inscrit à la 63e mn par Roland Okouri dont la reprise de la tête n'a pas permis au joueur kényan de sauver le ballon sur la ligne.

Moïse Nkounkou est passé tout près d' une ouverture du score à la 58e mn. Sa frappe enveloppée a obligé le gardien kényan à effectuer un arrêt de grande classe. Bissiki Magnokélé allait donner plus d'ampleur à cette victoire mais sa frappe s'est écrasée sur la barre transversale à la 73e mn. Chandrel Massanga a lui aussi manqué un but tout fait à la 82e.

Sa frappe a rasé le poteau gauche du gardien qui était totalement battu. " C'est une victoire mais je pense qu'on pouvait marquer un deuxième but pour se mettre à l'abri parce qu'on avait la possibilité de le faire. Nous allons jouer le match retour et nous ne savons pas ce qui nous attend. Mes joueurs doivent s'appliquer. On doit encore travailler par ce qu'il nous a manqué l'application et le sang-froid. Il reste un match retour. On va se battre pour aller chercher la qualification au match retour ", a commenté l'entraîneur de l'AS Otohô à la fin du match.